10. Çağırgan Yörük Türkmen Şenliği yoğun katılımla gerçekleşti

Tavas Belediyesi ile Çağırgan Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğinde düzenlenen 10. Çağırgan Yörük Türkmen Şenliği, binlerce vatandaşın katılımıyla coşkulu anlara sahne oldu. Yörük yürüyüşü, geleneksel ikramlar ve konserlerle renklenen şenlikte kültürel değerler yaşatıldı.

Tavas Belediyesi ile Çağırgan Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğinde düzenlenen 10. Çağırgan Yörük Türkmen Şenliği, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Geleneksel Yörük kültürünün yaşatıldığı şenlikte, gün boyu düzenlenen etkinlikler vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Yörük yürüyüşüyle başlayan festivalde katılımcılara aşure ve keşkek ikram edildi. Geleneksel lezzetlerin paylaşıldığı etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi. Şenliğin gündüz programında sahne alan yerel sanatçı İsmail Peynirci, seslendirdiği türkülerle festivale renk kattı. Akşam programında ise sevilen sanatçı Ümmü Erbil sahne aldı. Erbil'in seslendirdiği eserlerle vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşarken, konser alanında eğlence doruğa ulaştı.

Şenliğe Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Çağırgan Kültür ve Dayanışma Derneği yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu organizasyona ev sahipliği yapan başta muhtarımız olmak üzere, belediye başkanımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Hep birlikte bir arada olabildiğimiz, herkesin yüzünün güldüğü, kadınların ve erkeklerin yan yana, huzur içinde vakit geçirebildiği, bu şehrin kaynaklarını birlikte paylaşabildiğimiz günlerde olmak bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Yarınlarımızın daha güzel olmasını temenni ediyoruz. Çiftçimizin ve üreticimizin emeğinin karşılığını aldığı, çocuklarımızın gelecek kaygısı yaşamadığı, herkesin huzur ve mutluluk içinde yaşamını sürdürdüğü günlere hep birlikte ulaşacağımıza inanıyorum. Bu güzel şenliğin ve festivalin hepimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Şenliğin, Çağırganlı gençlerin öncülüğünde dayanışma ruhuyla düzenlendiğini ifade eden Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Bu gecenin asıl amacı öğrencilerimize destek olmak. Tavas Belediyesi olarak elimizi değil, yüreğimizi taşın altına koyduk. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte maddi ve manevi anlamda bu organizasyona destek verdik. Çağırganlı hemşehrilerimizin bu birlik ve beraberliği sürdürmesini, köyleriyle bağlarını koparmamasını istiyoruz. Genç kardeşlerimizle birlikte bu organizasyonu, insanların köylerine gelmesi, bir araya gelmesi ve mutlu olması için düzenledik." dedi.

Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen gönüllülerin büyük fedakarlık gösterdiğini vurgulayan Başkan Tatık, "Bu organizasyonu gerçekleştirmek dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. Emek veren, koşturan, gece gündüz çalışan tüm kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Ben görevde olduğum sürece bu etkinlik devam edecek, Yörük kültürü yaşatılmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.