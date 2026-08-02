10. Çağırgan Yörük Türkmen Şenliği yoğun katılımla gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

10. Çağırgan Yörük Türkmen Şenliği yoğun katılımla gerçekleşti

10. Çağırgan Yörük Türkmen Şenliği yoğun katılımla gerçekleşti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tavas Belediyesi ile Çağırgan Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğinde düzenlenen 10. Çağırgan Yörük Türkmen Şenliği, binlerce vatandaşın katılımıyla coşkulu anlara sahne oldu.

Tavas Belediyesi ile Çağırgan Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğinde düzenlenen 10. Çağırgan Yörük Türkmen Şenliği, binlerce vatandaşın katılımıyla coşkulu anlara sahne oldu. Yörük yürüyüşü, geleneksel ikramlar ve konserlerle renklenen şenlikte kültürel değerler yaşatıldı.

Tavas Belediyesi ile Çağırgan Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğinde düzenlenen 10. Çağırgan Yörük Türkmen Şenliği, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Geleneksel Yörük kültürünün yaşatıldığı şenlikte, gün boyu düzenlenen etkinlikler vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Yörük yürüyüşüyle başlayan festivalde katılımcılara aşure ve keşkek ikram edildi. Geleneksel lezzetlerin paylaşıldığı etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi. Şenliğin gündüz programında sahne alan yerel sanatçı İsmail Peynirci, seslendirdiği türkülerle festivale renk kattı. Akşam programında ise sevilen sanatçı Ümmü Erbil sahne aldı. Erbil'in seslendirdiği eserlerle vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşarken, konser alanında eğlence doruğa ulaştı.

Şenliğe Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Çağırgan Kültür ve Dayanışma Derneği yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu organizasyona ev sahipliği yapan başta muhtarımız olmak üzere, belediye başkanımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Hep birlikte bir arada olabildiğimiz, herkesin yüzünün güldüğü, kadınların ve erkeklerin yan yana, huzur içinde vakit geçirebildiği, bu şehrin kaynaklarını birlikte paylaşabildiğimiz günlerde olmak bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Yarınlarımızın daha güzel olmasını temenni ediyoruz. Çiftçimizin ve üreticimizin emeğinin karşılığını aldığı, çocuklarımızın gelecek kaygısı yaşamadığı, herkesin huzur ve mutluluk içinde yaşamını sürdürdüğü günlere hep birlikte ulaşacağımıza inanıyorum. Bu güzel şenliğin ve festivalin hepimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Şenliğin, Çağırganlı gençlerin öncülüğünde dayanışma ruhuyla düzenlendiğini ifade eden Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Bu gecenin asıl amacı öğrencilerimize destek olmak. Tavas Belediyesi olarak elimizi değil, yüreğimizi taşın altına koyduk. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte maddi ve manevi anlamda bu organizasyona destek verdik. Çağırganlı hemşehrilerimizin bu birlik ve beraberliği sürdürmesini, köyleriyle bağlarını koparmamasını istiyoruz. Genç kardeşlerimizle birlikte bu organizasyonu, insanların köylerine gelmesi, bir araya gelmesi ve mutlu olması için düzenledik." dedi.

Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen gönüllülerin büyük fedakarlık gösterdiğini vurgulayan Başkan Tatık, "Bu organizasyonu gerçekleştirmek dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. Emek veren, koşturan, gece gündüz çalışan tüm kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Ben görevde olduğum sürece bu etkinlik devam edecek, Yörük kültürü yaşatılmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Çağırgan, Festival, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 10. Çağırgan Yörük Türkmen Şenliği yoğun katılımla gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500’ü aştı, can kaybı 1500’e yaklaştı Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500'ü aştı, can kaybı 1500'e yaklaştı
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran’daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı
CHP’de yeni kriz Gürsel Tekin görevden mi alındı CHP'de yeni kriz! Gürsel Tekin görevden mi alındı?
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi’ni kaybetti CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti
Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır Cem Küçük’ten dikkat çeken direniş Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır! Cem Küçük'ten dikkat çeken direniş

15:10
Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı
Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı
14:54
Görüntü Mardin’den Yabancı turistler için hazırlanan konsept tartışma çıkardı
Görüntü Mardin'den! Yabancı turistler için hazırlanan konsept tartışma çıkardı
14:21
44 orman yangını mercek altında 6 şüpheli tutuklandı
44 orman yangını mercek altında! 6 şüpheli tutuklandı
14:20
Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy’deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme
Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme
14:19
Arınç’tan Davutoğlu’na: “Bizim çizgimizde iki hoca vardır: Erbakan Hocamızdan sonra ikinci olarak da siz anılıyorsunuz“
Arınç'tan Davutoğlu'na: "Bizim çizgimizde iki hoca vardır: Erbakan Hocamızdan sonra ikinci olarak da siz anılıyorsunuz"
14:14
Karadeniz yangın yeri İHA’nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı
Karadeniz yangın yeri! İHA'nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 15:25:36. #7.13#
SON DAKİKA: 10. Çağırgan Yörük Türkmen Şenliği yoğun katılımla gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.