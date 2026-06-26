10 Yaşındaki Şair Duygusu Yılmaz'ın İlk Kitabı Yayımlandı - Son Dakika
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10 Yaşındaki Şair Duygusu Yılmaz'ın İlk Kitabı Yayımlandı

10 Yaşındaki Şair Duygusu Yılmaz\'ın İlk Kitabı Yayımlandı
26.06.2026 10:28
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Duygusu Yılmaz, 10 yaşında yazdığı şiirleriyle edebiyat dünyasına adım attı, kitabını tanıttı.

Denizli'de henüz 10 yaşında olmasına rağmen kelimelerin gücüne inanan ve duygularını dizelere döken minik şair Duygusu Yılmaz'ın ilk şiir kitabı sanatseverlerle buluştu.

Türk Halk Müziği (THM) sanatçısı Duygu Çivril'in kızı Duygusu Yılmaz, henüz 10 yaşında olmasına rağmen, kelimelerin gücüne inanıp duygularını dizelere dökerek edebiyat dünyasına ilk adımını attı. İlkokul birinci sınıfta öğretmeni Necati Akhan'a ithafen yazdığı "Sen miydin o ışık" isimli şiiriyle başlayan bu sanatsal serüven, bugün bir yazılı esere dönüştü.

İlham perisi her kapısını çaldığında kaleme sarılan Duygusu, yazdığı şiirleri ölümsüzleştirmek için anlamlı bir adım attı. İlkokul dördüncü sınıftan mezun olurken hem öğretmenlerine hem de arkadaşlarına bir ömür boyu saklayabilecekleri bir anı bırakmak isteyen genç yetenek, yazar olan manevi dedesi Muhammet Kahraman'ın desteği ve yönlendirmesiyle bu özel eserini kitap haline getirdi.

Kültür ve Sanatın İki Kuşağı

Sanata olan tutkusu, aslında Duygusu'nun genlerinde taşıdığı bir miras. Annesi Duygu Çivril; Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı, Türk Halk Müziği sanatçısı ve okul öncesi öğretmeni olarak sanatın içinde büyürken, kızına da bu zengin birikimi aktararak en büyük destekçisi oldu.

Resimdeki Başarısı Şiirlerini Tamamlıyor

Duygusu, sadece kalemiyle değil, yaptığı resimler ile de güzelliklere imza atıyor. Birinci sınıftan bu yana katıldığı okul içi şiir ve resim yarışmalarında sayısız dereceye layık görülen genç yetenek, bu yıl Polis Haftası kapsamında düzenlenen resim yarışmasında elde ettiği Denizli il birinciliği ile başarısını taçlandırdı. Duygusu'nun şiirlerindeki derinlik, resimlerindeki renklerle birleşerek onu yaşıtlarından ayrıştıran özgün bir sanatsal kimlik oluşturuyor.

Duygusu'nun bu çok yönlü başarısı okul yönetiminden de büyük destek gördü. Kendisi de edebiyata, sanata ve şiirlere tutkun bir şair olan okul müdürü İbrahim Ekiz, Duygusu'nun yeteneğini fark ederek, okulda anlamlı bir imza günü düzenlenmesi için genç şairi yüreklendirdi ve destekledi.

Yoğun İlgi ve Duygu Dolu Bir Buluşma

Mezuniyet heyecanıyla birleşen imza günü, yoğun bir katılımla tam bir edebiyat ve sanat şölenine dönüştü. Duygusu'yu bu önemli gününde; okul müdürü İbrahim Ekiz, eğitim kurumunun değerli idarecileri, okul aile birliği üyeleri, öğretmenleri, okul personeli, okulun kıymetli velileri, Denizli'li kitap yazarları, komşuları ve arkadaşları yalnız bırakmadılar. Ayrıca alanında uzman ünlü hekimlerin ve seçkin davetlilerin de katılım gösterdiği etkinlikte, Duygusu imzaladığı her kitapla okuyucularının kalbine dokundu.

"Her Şiir Bir Hatıra"

İmza gününde duygularını paylaşan minik şair, kitabının sadece kağıtlar üzerine yazılmış bir metin değil, arkadaşlıkların ve minnet duygusunun bir yansıması olduğunu ifade etti. Katılımcıların yoğun ilgisi karşısında heyecanını gizleyemeyen Duygusu, bir yandan hatıraları imzalarken, diğer yandan gelecek projeleri için de büyük bir motivasyon kazandı.

Eğitim hayatının bu ilk dönemecini, edebiyatla ve kendi yazdığı dizelerle taçlandıran, resim sanatındaki başarılarıyla geleceğe ışık saçan Duygusu Yılmaz, şimdiden arkadaşlarına ve çevresine ilham kaynağı olmaya başladı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 10 Yaşındaki Şair Duygusu Yılmaz'ın İlk Kitabı Yayımlandı - Son Dakika

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