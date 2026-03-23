102 Yaşına Giren Hüseyin Aydoğan'ın Doğum Günü Kutlandı
102 Yaşına Giren Hüseyin Aydoğan'ın Doğum Günü Kutlandı

23.03.2026 11:38
Ordu'da 102 yaşına giren Hüseyin Aydoğan, çocukları ve torunlarıyla kutlama yaptı.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde 102 yaşına giren Hüseyin Aydoğan'ın doğum günü kutlandı.

Boğazcık Mahallesi'nde yaşayan Aydoğan'a çocukları ve torunları tarafından 102 yaşına girmesi dolayısıyla doğum günü sürprizi düzenlendi.

Aydoğan, mahalle sakinlerinin de katıldığı kutlamada kendisi için hazırlanan pastadaki mumu üfledi.

Eşi yaklaşık 30 yıl önce vefat eden 4 çocuk ve 11 torun sahibi Hüseyin Aydoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğum günü kutlaması nedeniyle mutlu olduğunu belirterek, kendisini yalnız bırakmayan çocukları, torunları ve komşularına teşekkür etti.

Sağlığının gayet yerinde olduğunu ifade eden Aydoğan, "Şükürler olsun hiçbir şikayetim yok, sıhhatim gençlik gibi devam ediyor. Küçüklükten bu yana her işimi kendim yaparım. İki kızım, iki oğlum var. 11 torun sahibiyim. Torunlarımın ise 12 çocuğu var." dedi.

Aydoğan, mümkün olduğunca doğal beslenmeye gayret ettiğini sözlerine ekledi.

Hüseyin Aydoğan'ın 68 yaşındaki kızı Ülker Aydın Aydoğan ise, "Babamın 102 yaşına ulaşmasından dolayı çok mutluyuz, sağlığı gayet iyi. Az yer ama sık sık beslenir. Bizde kendisine her zaman yardımcı oluyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin inşallah." diye konuştu.

Kaynak: AA

Hüseyin Aydoğan, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Doğum Günü, Yaşam, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 102 Yaşına Giren Hüseyin Aydoğan'ın Doğum Günü Kutlandı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Bakan Fidan’dan kritik diplomasi trafiği İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar 100 milyon TL... Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar! 100 milyon TL...
Fenerbahçe’de seçim olacak mı Sadettin Saran tarih verdi Fenerbahçe'de seçim olacak mı? Sadettin Saran tarih verdi
Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi
İran’dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak İran'dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak

11:55
1,6 milyar dolarlık görsel şölen
1,6 milyar dolarlık görsel şölen
11:40
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı İşte olayın perde arkası
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası
10:42
Savaşta tehlikeli yakınlaşma İsrail, Türkiye’nin yanı başını vurdu
Savaşta tehlikeli yakınlaşma! İsrail, Türkiye'nin yanı başını vurdu
10:38
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
10:29
Savaş devam ederken Çin’den dikkat çeken hamle
Savaş devam ederken Çin'den dikkat çeken hamle
10:22
Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı
Şehitlerimiz için kılınan cenaze namazı büyük tartışma yarattı
SON DAKİKA: 102 Yaşına Giren Hüseyin Aydoğan'ın Doğum Günü Kutlandı - Son Dakika
