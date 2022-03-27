11. Alaçatı Ot Festivali sona erdi - Son Dakika
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11. Alaçatı Ot Festivali sona erdi

27.03.2022 18:36
11. Alaçatı Ot Festivali sona erdi

Çeşme Belediyesi tarafından Ege mutfağına özgü yöresel otların kültürel ve turistik etkinliklerle katılımcılara sunulduğu "11. Alaçatı Ot Festivali" sona erdi.

Çeşme Belediyesi tarafından Ege mutfağına özgü yöresel otların kültürel ve turistik etkinliklerle katılımcılara sunulduğu "11. Alaçatı Ot Festivali" sona erdi.

Alaçatı Mahallesi'nde 24 Mart'ta başlayan festivalin son gününe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı.

Belediye başkanları, ot ve hediyelik eşya stantlarını gezdi. Hakan Aysev ve Levent Gündüz'ün 'Her Telden Notalar' konserine katılan belediye başkanlarını, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, makamında ağırladı.

Festivalin son gününde, ayrıca çeşitli atölyelerde ot yemekleri pişirildi. Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan gelen Agios Minas Dans Grubu gösteri sundu. Alaçatı'daki Sakızlar mevkisine zeytin ve sakız ağacı fidanı dikildi.

11. Alaçatı Ot Festivali sona erdi
11. Alaçatı Ot Festivali sona erdi
11. Alaçatı Ot Festivali sona erdi

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Çeşme Belediyesi, Alaçatı, Çeşme, Ege, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 11. Alaçatı Ot Festivali sona erdi - Son Dakika


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