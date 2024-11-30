11 Yaşındaki Aylin Kılıç'ın Müzik Yolculuğu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

11 Yaşındaki Aylin Kılıç'ın Müzik Yolculuğu

11 Yaşındaki Aylin Kılıç\'ın Müzik Yolculuğu

Aylin Kılıç, mutlak kulak yeteneği ile dünyaca ünlü piyanist olmayı hedefliyor.

30.11.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de 5 yaşındayken piyano çalmaya başlayan ve müzik öğretmeninin yönlendirmesiyle yapılan testlerle "mutlak kulak (absolut kulak)" olduğu belirlenen Aylin Kılıç, dünyaca ünlü bir piyanist olmayı hedefliyor.

Çayırova ilçesinde oturan 11 yaşındaki Kılıç, 6 yıl önce piyano eğitimi için ailesi tarafından kursa yazdırıldı.

Müziğe yatkınlığını fark eden öğretmeninin yönlendirmesiyle yapılan testlerde Kılıç'ın "mutlak kulak" olarak nitelendirilen müzik yeteneğine sahip olduğu ortaya çıktı.

London College of Music okulunun sınav programına çevrim içi katılan Kılıç, 9 yaşında uluslararası geçerliliği olan lise düzeyinde diplomayı dereceye girerek elde etti.

Yeteneğini geliştirmesi için ailesinin de desteklediği Kılıç, eğitimine, giriş sınavını kazanarak kaydolduğu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında devam ediyor.

Gülsin Onay, Gökhan Aybulus, Alexander Makaev ve Valerian Shuikashvili'nin de aralarında bulunduğu usta isimlerden aldığı "ustalık sınıfı (master class)" eğitimleriyle kendini geliştiren ve katıldığı uluslararası yarışmalarda dereceler elde eden Kılıç, son olarak geçen yıl İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Piyano Yarışması'nda birinci oldu.

Çeşitli sanat etkinliklerinde de yer alan Aylin, piyanoyla adını dünyaya duyurmak istiyor.

"Korna çaldığında veya evdeki kuşum öttüğünde hangi notada ses çıkardığını anlıyorum"

Aylin Kılıç, AA muhabirine, piyano çalarken çok mutlu olduğunu, çaldığı parçaların duygularını hissedebildiğini söyledi.

Müziği kendini ifade etme şekli olarak gördüğünü belirten Kılıç, "Bazı insanlar kendini konuşarak, resim çizerek ifade ediyor, ben de kendimi müzikle ifade ediyorum. Piyano çaldıkça da çok mutlu oluyorum." dedi.

Kılıç, mutlak kulak yeteneği sayesinde sesleri duymanın kendisi için kolaylaştığını dile getirerek, "Korna çaldığında veya evdeki kuşum öttüğünde hangi notada ses çıkardığını anlayabiliyorum. Piyanonun yanında solfej eğitimi de alıyorum, nota okuma, yazma ve temel müzik bilgisi dersi. Absolut kulak olmak solfej dersinde baya işime yaradı çünkü dikte yaptığımda notaları ve ritimleri duymam gerekiyor." diye konuştu.

Konservatuarda eğitim görerek hayalinin gerçek olduğunu anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Müzik eğitimi ile diğer derslerime orada devam ediyorum. Okulumu çok seviyorum çünkü küçüklüğümden beri konservatuara gitmek çok büyük bir hayalimdi. Oradaki hocam Irakli Chumburidze ile de çalışmayı çok seviyorum. Okulumdan mezun olduktan sonra yurt dışında bulunan dünya çapındaki müzik okullarında okumak, ülkemizi de dünyada başarıyla temsil eden örnek aldığım piyanistler Fazıl Say, İdil Biret ve Gülsin Onay gibi olmak istiyorum."

"Kızımızı ülkesini başarıyla temsil eden bir piyanist olarak görmek istiyoruz"

Anne Aysun Kılıç da kızının potansiyeli ve hızlı gelişimi karşısında şaşırdıklarını söyledi.

Kızının müziğe tutkuyla bağlı olduğunu belirten Kılıç, "Aylin'in müziğe tutkusu ve bu yolda ilerlemek istediğine dair ısrarcı olması ile hocalarının onun piyano konusunda teknik olarak yaşıtlarından 10 yıl kadar ileri seviyede bulunduğu yönündeki yorumları, bizi bu yolda yürümemiz gerektiğine ikna etti." dedi.

Kılıç, ellerinden geldiğince destekleyecekleri kızlarını, ülkesini başarıyla temsil eden bir piyanist olarak görmek istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

İstanbul Üniversitesi, Kültür Sanat, İstanbul, kocaeli, Kültür, Eğitim, Sanat, Dünya, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 11 Yaşındaki Aylin Kılıç'ın Müzik Yolculuğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:48 Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep’ten çekiliyor Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor
12:21 Rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib’in stratejik öneme sahip ilçesinde de kontrolü ele geçirdi Rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib'in stratejik öneme sahip ilçesinde de kontrolü ele geçirdi
12:12 15 yaşındaki kız, Marmaray’ın önüne atladı Dehşet anları kamerada 15 yaşındaki kız, Marmaray'ın önüne atladı! Dehşet anları kamerada
11:18 O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu
10:54 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
15:28 Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran protesto Katıldığı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran protesto
15:15 Beşiktaş’tan Hasan Arat’a 2 kelimelik veda Beşiktaş'tan Hasan Arat'a 2 kelimelik veda
15:05 Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan 13 özel hastaneye kayyum atandı
14:48 ’Harbiye’de İzmir Marşı yasaklandı’ iddialarına MSÜ’den videolu yanıt 'Harbiye'de İzmir Marşı yasaklandı' iddialarına MSÜ'den videolu yanıt
14:42 Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı Hasan Arat, Beşiktaş başkanlığını bu kez resmen bıraktı
14:41 Balıkları pişirecekti, poşeti açınca çığlık atmaya başladı Balıkları pişirecekti, poşeti açınca çığlık atmaya başladı
14:34 11 yıl önce dolandırıcılıktan hüküm giydiği ortaya çıkan bakan istifa etti 11 yıl önce dolandırıcılıktan hüküm giydiği ortaya çıkan bakan istifa etti
14:28 Aile hekimleri 5 günlük grev kararı aldı Aile hekimleri 5 günlük grev kararı aldı
14:26 Taylor Swift’in çıplak görüntülerini yayınlayan Billboard, özür diledi Taylor Swift'in çıplak görüntülerini yayınlayan Billboard, özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 13:15:13. #1.13#
SON DAKİKA: 11 Yaşındaki Aylin Kılıç'ın Müzik Yolculuğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.