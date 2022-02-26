132 yıllık gazeteleri dijitalleştiriyor - Son Dakika
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132 yıllık gazeteleri dijitalleştiriyor

26.02.2022 12:53

132 yıllık gazeteleri dijitalleştiriyor Trabzon'da ailesinin 3. kuşağı olarak gazetecilik yapan Fethi Yılmaz 1890 yılından bu yana sakladıkları gazete ve dergileri dijitalleştirmeye çalışıyor.

132 yıllık gazeteleri dijitalleştiriyor

TRABZON - Trabzon'da ailesinin 3. kuşağı olarak gazetecilik yapan Fethi Yılmaz 1890 yılından bu yana sakladıkları gazete ve dergileri dijitalleştirmeye çalışıyor.

Trabzon'da 1957 yılında babası Hasan Tahsin Yılmaz ve amcası Emin Şefik Yılmaz tarafından kurulan Son Haber Gazatesi'ni 3. kuşak olarak devam ettirmeye çalışan Fethi Yılmaz, eski gazete ve dergileri dijitalleştiriyor. 1890 yılından bu yana saklanan ve özenle baktığı gazete ve dergileri 3 arkadaşı ile dijitalleştiren Yılmaz, binlerce sayfalık tarihi gelecek nesillere aktarmak istiyor.

Son 3 yıldır Trabzon'da çıkan gazeteleri dijitalleştirmeye uğraştıklarını kaydeden Fethi Yılmaz, "İnşallah 3-4 aya kadar bitireceğiz. 4 kişi çalışıyoruz. Sonuna geliyoruz. Bu kağıtlar elimizde var değerleri çok büyük ama ben bunları öyle şeylerle bakıyorum ki korumaya gayret ediyoruz. En büyük düşmanımız rutubet. Her bir gazeteyi ayrı bir dosya olarak çalışıyoruz. Şuanda 32 dosya üzerinde çalışıyoruz. Bazı gazeteler 30 yıl, bazı gazeteler 3 yıl çalışmış. Kendi imkanlarımızla bunu yapmaya çalışıyoruz. 1890'dan bu yana günlük gazeteler var. O dönemde azınlıkların gazeteleri de var. Gazetelerin yanında 1940 yılında çıkan dergileri de dijitalleştiriyoruz" dedi.

132 yıllık gazeteleri dijitalleştiriyor
132 yıllık gazeteleri dijitalleştiriyor
132 yıllık gazeteleri dijitalleştiriyor

YORUMLAR
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Tahsin Yılmaz, Gazeteler, Trabzon, Gazete, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 132 yıllık gazeteleri dijitalleştiriyor - Son Dakika


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