15 Temmuz Ödül Töreni Aydın\'da Yapıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türkiye genelindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları arasında düzenlenen şiir, kompozisyon ve afiş tasarım yarışmalarında dereceye giren öğrenciler, Aydın'da düzenlenen törenle ödüllerine kavuşurken, programda duygu dolu anlar yaşandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesi, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde Türkiye genelindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları arası düzenlenen şiir, kompozisyon ve tasarım yarışmalarının ödül töreni Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Atilla Koç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı ve Ödül Töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ülke genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler Aydın'a gelerek, hazırladıkları şiir, kompozisyon ve afiş tasarımları ile katılımcılara 'o günleri' yeniden yaşattı. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit; "Tarihte bazı anlar vardır ki, yalnızca geçmişi anlatmaz, geleceğe de istikamet çizer. 15 Temmuz işte böyle bir tarihtir. O gece yazılan destan, kurşunların önüne geçen imanın ve her şeyden önemlisi millet iradesinin hiçbir güç karşısında teslim alınamayacağını bütün dünyaya ilanı olmuştur" dedi.

"Öğrencilerimiz 15 Temmuz ruhunu eserlerine yansıtmıştır"

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Halil Pehlivan; "Bu yılın teması olan 'İrade bizim, zafer bizim' sloganı, yalnız 15 Temmuz'u anlatan bir slogan değildir. Bu tema aziz milletimizin tarih boyunca hiçbir zaman esarete boyun eğmeyen, sarsılmaz iradesini, milli egemenliğe ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığını birlik ve beraberlik ruhuyla kenetlendiğinde aşamayacağı hiçbir engelin bulunmadığını ortaya koyan güçlü bir mesajdır. Bugün ödüllerini takdim edeceğimiz eserler vatan sevgisinin kalemle, duyguyla ve sanatla hayat bulmuş en en anlamlı tezahürleridir. Şiirleriyle, kompozisyonlarıyla ve afiş tasarımlarıyla 15 Temmuz ruhunu derin hissedişleriyle eserlerine yansıtan öğrencilerimiz, aziz milletimizin bağımsızlık sevdasını, milli iradeye olan sarsılmaz, sarsılmaz bağlılığını ve vatan aşkına satırlarıyla, renkleriyle nakşederek tarihi hafızalarımızı diri tutan, milli şuurumuzu güçlendiren ve ortak değerlerimizi gelecek nesillerin gönüllerine emanet eden kalıcı eserler ortaya koymuşlardır. Bu vesileyle yarışmalara katılan tüm öğrencilerimizi gönülden kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen şiir okuması ve 15 Temmuz sinevizyonunda zaman zaman duygu dolu anlar yaşanırken, Türkiye genelinde eserleriyle dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi. Şiir yarışmasında Denizli'den Barış Özbek Türkiye birincisi, Rize'den Sherzod Turjunov Türkiye ikincisi ve Edirne'den Buse Nur Alagöz Türkiye üçüncüsü oldu. Kompozisyon yarışmasında Mersin'den Yağmur Akkurt Türkiye birincisi, Kırıkkale'den Beyza Nur Kaplan Türkiye ikincisi, İstanbul'dan Ezra Duman ise Türkiye üçüncüsü oldu. Afiş tasarım yarışmasında da İstanbul'dan Efe Yasin Sezer Türkiye birincisi, Siirt'ten Emin İslam Kavakçioğlu Türkiye ikincisi, Elazığ'dan ise Asmin Yıldırım Türkiye üçüncüsü oldu.

Programa katılan Aydın Valisi Dr. Osman Varol ve protokol üyeleri dereceye giren öğrencilere hediyelerini takdim etti. Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - AYDIN