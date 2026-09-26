152 yıllık makineyle işlenen Kızılay’ın ilk amblemi Bakan Göktaş’a da hediye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

152 yıllık makineyle işlenen Kızılay’ın ilk amblemi Bakan Göktaş’a da hediye edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
152 yıllık makineyle işlenen Kızılay’ın ilk amblemi Bakan Göktaş’a da hediye edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Buldanlı süzene işleme ustası Kenan Namlı’nın, 152 yıllık süzene makinesiyle Buldan bezine işlediği Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin ilk amblemi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sergilenmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a da hediye edildi.

Buldanlı süzene işleme ustası Kenan Namlı'nın, 152 yıllık süzene makinesiyle Buldan bezine işlediği Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin ilk amblemi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergilenmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a da hediye edildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde geleneksel süzene işleme sanatını yaşatan usta Kenan Namlı, tarihi değere sahip bir çalışmayı daha gün yüzüne çıkardı. Namlı'nın, Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin ilk amblemini Buldan bezine işlediği eser, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a hediye edilerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergilenmeye başlandı.

Tarihi amblemin işlendiği eserlerden bir diğeri ise geçtiğimiz günlerde Denizli'yi ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a takdim edildi.

Buldan Hamamboğazı Sokağı'ndaki atölyesinde çalışmalarını sürdüren süzene ustası Kenan Namlı, mesleğini 152 yıllık süzene makinesiyle yaşatıyor. Geleneksel el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalarını sürdüren Namlı, tarihi bir sembolü Buldan bezinde yeniden yaşatmanın kendisi için büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Namlı, "Yaptığım Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin amblemini işlediğim, el emeği göz nuru eserimin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergilenmesini ve ayrıca değerli Bakanımıza hediye edilmesini şahsım ve güzel ilçemiz Buldan adına çok büyük bir onur olarak görüyorum" dedi.

Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı KülliyesiMahinur Özdemir GöktaşKültür SanatKızılayHediyeKültürSanatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serdal Adalı’dan yayın ihalesi uyarısı: Kulüpler 10 yıl önceki rakamları bekliyor Serdal Adalı'dan yayın ihalesi uyarısı: Kulüpler 10 yıl önceki rakamları bekliyor
Abdurrezzak’ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek Abdurrezzak'ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek
Sağlık çalışanlarının 10 yıllık birikimi buhar oldu Her birinin zararı 15 milyon lira Sağlık çalışanlarının 10 yıllık birikimi buhar oldu! Her birinin zararı 15 milyon lira
Sahte polis ve savcı tuzağıyla 5,5 milyon TL dolandırdılar İki şüpheli İstanbul’da yakalandı Sahte polis ve savcı tuzağıyla 5,5 milyon TL dolandırdılar! İki şüpheli İstanbul'da yakalandı
ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı
WhatsApp duyurdu: 1 Ekim’den itibaren mesaj başına ücret alınacak WhatsApp duyurdu: 1 Ekim’den itibaren mesaj başına ücret alınacak
10:07
Fenerbahçe’den transfer yasağıyla ilgili ilk açıklama İşte cezanın nedeni
Fenerbahçe'den transfer yasağıyla ilgili ilk açıklama! İşte cezanın nedeni
10:02
Bahçeli araya girdi Sarallar ve Şahinler barışıyor iddiası
Bahçeli araya girdi! Sarallar ve Şahinler barışıyor iddiası
09:54
Maçın önüne geçen görüntü Kerem ile Yunus yan yana
Maçın önüne geçen görüntü! Kerem ile Yunus yan yana
09:05
Fon soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 51’e yükseldi
Fon soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 51'e yükseldi
09:04
Fransa yenilgisi Arda Güler’i yıktı Maç sonu hedefi açıkladı
Fransa yenilgisi Arda Güler'i yıktı! Maç sonu hedefi açıkladı
08:53
Almanya’yı karıştıran Türk kadın 5,9 milyon euroluk servete el konuldu
Almanya’yı karıştıran Türk kadın! 5,9 milyon euroluk servete el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 10:19:18. #7.13#
SON DAKİKA: 152 yıllık makineyle işlenen Kızılay’ın ilk amblemi Bakan Göktaş’a da hediye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei