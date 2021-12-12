17'inci Geleneksel Şiir, Hikaye ve Resim yarışması ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Ümraniye Belediyesi 17. Geleneksel Şiir, Hikaye ve Resim yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen Resim, Hikaye ve Şiir Yarışmaları, "Kahraman Sağlık Çalışanları" adlı resim sergisinin açılışıyla başladı.

Ümraniye Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yapılan ve uluslararası nitelikte olan Resim, Hikaye ve Şiir Yarışmaları, birçok sanatçı adayının sanat dünyasına kazandırılmasına katkı sağladı.

"DERDİMİZİ, TASAMIZI, HÜZNÜMÜZÜ VE SEVİNCİMİZİ GÜZEL SÖZ İLE ŞİİRLERE DÖKMÜŞÜZ"

Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlene ödül töreninde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz edebiyatımızın güzide isimlerinden Sezai Karakoç'u ve kaleme aldığı eserlerle düşünce atlasımıza pusula tutan Teoman Duralı hocamızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Türk milleti olarak edebiyatın beşiği sayılabilecek bir coğrafyada yaşıyoruz. Milli mirasımızın bize kazandırdığı nice kıymetli eserler var ki bugün hala yolumuza ışık tutuyor. Doğu ve Batı'nın sentez noktasında yer alan ülkemiz zengin bir yazın kültürüne sahiptir. Öyle bir medeniyetin mensuplarıyız ki yüzyıllar boyu derdimizi, tasamızı, hüznümüzü ve sevincimizi güzel söz ile şiirlere dökmüşüz. Geriye dönüp baktığımızda Türk edebiyatının yazılı ilk eserlerinden olan Orhun abideleri ve Uygur metinlerinden yakın tarihimize varıncaya kadar birçok eser bugün adeta bir hazine hükmündedir. Milletimizin İslam ile şereflenmesinin ardından ortaya çıkan eserler ise yepyeni bir ruha bürünmüştür. Kendine özgü özellikleri bulunan dilimiz, zenginliğine zenginlik katmış ve tüm birikimiyle dev bir kültür mozaiği oluşturmuştur" dedi.

"BU KÜLTÜRÜ İLELEBET DİRİ TUTMAK TARİHİMİZİN BİZE YÜKLEDİĞİ BİR SORUMLULUKTUR"

Başkan Yıldırım sözlerini şöyle noktaladı:

"Anadolu'yu tasavvuf edebiyatı ile ilmek ilmek işleyen Hoca Ahmet Yesevi'den, tecrübe ve ilmini tohum tohum toprağa serpiştiren Yusuf Has Hacip'e, Yunus Emre'den, Fuzuli'ye Nabi'den Nedim'e saymakla bitmeyecek nice kalem üstadı yine bu toprakların hamuruyla yoğrulmuştur. Güzel sözün kıymetine bu kadar vakıf olan bir geleneğin bugünkü varisleri olduğumuz gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu kültürü ilelebet diri tutmak tarihimizin bize yüklediği bir sorumluluktur. Geleneksel hale gelmiş hikaye ve şiir yarışmalarımızın bu gayeye hizmet ediyor olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Yarışmaya katılan her bir adayımızı yürekten kutluyorum."

17'inci Geleneksel Şiir, Hikaye ve Resim yarışmasında ödül alanlar şöyle;

Konuşmaların ardından dereceye giren yarışmacılara ödülleri protokol tarafından takdim edildi. Bu yıl konusu, "Kahraman Sağlık Çalışanları" olarak belirlenen resim yarışmasında birincilik ödülünün sahibi Abdurrahim Güney olurken, Behican Aksu ikincilik, Aslıhan İkikat ise üçüncülük ödülünü aldı.

Hikaye yarışmasının birincilik ödülü, "Batı'nın Kubbesi" adlı eseriyle Oğuzhan Açıkalın'ın oldu. Gül Sena Gökduman "Leyla'nın Zeytinleri" eseriyle ikincilik, Mehmet Akif Duman'da "Büsküvi Kokusu" adlı hikayesiyle üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Kahramanlık şiirleri temalı şiir yarışmasında ise, Yunus Kara "İki Devlet Tek Millet" adlı şiiriyle birincilik, Alperen Kızıltaş "Filistinli Büyümeyen Kahraman Hanzala'ya" adlı eserle ikincilik, Nihat Soykan da "Oğul" şiiriyle üçüncülük ödülünü aldı.

Resim kategorisinde birinciye 15 bin, ikinciye 12 bin, üçüncüye 10 bin lira ve mansiyon alanların her birine de 3 bin lira verildi. Hikaye kategorisinde birinciye 12 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 8 bin lira ve mansiyon alanların da her birine 3 bin lira verildi. Şiir kategorisinde birinciye 10 bin, ikinciye 8 bin, üçüncüye 6 bin lira, mansiyon alanlarında her birine 2 bin 500 lira verildi.

Ödül töreninde, yarışmada görev olan jüri üyelerine de plaket verildi.