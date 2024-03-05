17. ODTÜ Uluslararası Klasik Gitar Festivali, 7 ve 8 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek.
Klasik müziği gençlerle ve üniversite öğrencileriyle buluşturmayı amaçlayan, Sevda-Cenap And Müzik Vakfının desteklediği festival kapsamında, Ozan Akyatan ve Cristina Galietto gibi ünlü gitaristler konser verecek.
Festivalde gitar sevenler, Kağan Korad ve Özberk Miraç Sarıgül gibi usta isimlerin katılımıyla düzenlenecek atölyelerde bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı bulacak.
Festivalin açılış konserini, 7 Mart'ta ODTÜ Mimarlık Amfisi'nde Ozan Akyatan verecek. 8 Mart'ta İtalyan gitarist Cristina Galietto aynı yerde sahne alacak. Galietto, ustalık sınıflarında gitar tutkunlarıyla bir araya gelecek.
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan fanatik Galatasaraylı Serhan Karataş, antikacıdan satın aldığı Galatasaray'ın ilk logosunun olduğu zarf açacağını satışa çıkardı. Karataş, zarf açacağının nadide bir obje olduğunu düşünerek açık artırmayla satmayı planlıyor. Galatasaray yönetimi ve koleksiyonerlerin bu objeye sahip çıkması bekleniyor.
Sakaryalı rölyef sanatçısı Necmettin Sadıkoğlu, 13 şehit mezarından aldığı toprakları Türk bayrağı motifli tabloya dönüştürdü. Sadıkoğlu, şehit aileleriyle görüşerek toprakları temin etti ve Türkiye genelindeki 13 şehit mezarından gelen topraklarla Türk bayrağı motifi hazırladı. Bu çalışmayla tüm şehitlere şükranlarını sunmak istediklerini belirten Sadıkoğlu, motifi vefatının ardından bir müzeye bağışlamak istediğini söyledi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan kadınlar, yaptıkları el emeği ürünleri sergiledi. Sergide, filografi, aşçılık, pastacılık, makrome ve takı tasarımı gibi birçok ürün yer aldı. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, kursiyerlere teşekkür ederek, kadınların el becerilerini geliştirdiğini ve ekonomilerine destek olabilecek ürünlerin satışını gerçekleştirdiğini belirtti.
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Niğde'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gençlik merkezlerinde ücretsiz olarak verilen bağlama kursuyla gençler, aşıklık geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Bağlama eğitmeni Yaşar Teke'nin önderliğinde gerçekleşen eğitimler sayesinde çocuk ve gençler, bağlama çalmayı öğrenerek aşıklık geleneğini sürdürüyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bosna Hersek'teki kardeş şehir Mostar'da, Mostar Demal Bijedi Üniversitesi İç Mimarlık Fakültesi'nin yetenekli öğrencileriyle ebru atölye çalışması gerçekleştirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Medyanın ticari kaygılarını yok sayamayız. Bunu elbette anlıyoruz.
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