17. ODTÜ Uluslararası Klasik Gitar Festivali

Kapaklı'da Halk Eğitimi Kurslarından Kadınlar Sergi Açtı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan kadınlar, yaptıkları el emeği ürünleri sergiledi. Sergide, filografi, aşçılık, pastacılık, makrome ve takı tasarımı gibi birçok ürün yer aldı. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, kursiyerlere teşekkür ederek, kadınların el becerilerini geliştirdiğini ve ekonomilerine destek olabilecek ürünlerin satışını gerçekleştirdiğini belirtti.