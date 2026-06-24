17 Yaşındaki Mehmet'in Kemençe Aşkı - Son Dakika
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17 Yaşındaki Mehmet'in Kemençe Aşkı

17 Yaşındaki Mehmet\'in Kemençe Aşkı
24.06.2026 11:38
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Özel gereksinimli Mehmet Uzunoğlu, kemençesiyle çevresini etkileyerek sahne hayalini paylaşıyor.

Trabzon'da 17 yaşındaki özel gereksinimli Mehmet Uzunoğlu'nun, kemençe ile çaldığı şarkı ve türküler arkadaşları, çevresi ve öğretmenleri tarafından çok sevilirken, kendisiyle ilgili çekilen videolar da sosyal medyada ilgi görüyor.

Karadeniz Özel Eğitim Meslek Okulu müzik öğretmeni Emel Yavuz Kalfa'nın yaklaşık 4 yıl önce kemençe kursuna yönlendirdiği Uzunoğlu, bağlama ve gitara da merak salarak kendisini geliştirdi.

Uzunoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gittiği kurslarda kemençe, gitar ve bağlama çalmasını öğrendiğini belirterek, sahnede konser vermek istediğini söyledi.

Müzik aletlerine olan ilgisi nedeniyle ailesine kemençe alması konusunda ısrar ettiğini anlatan Uzunoğlu, kendisini geliştirerek türkü ve şarkılar çaldığını ifade etti.

Uzunoğlu, sanatçı Ekin Uzunlar'ın kemençe çaldığı videoları annesinin cep telefonundan izlettiğini aktararak, şarkılarının da notalarını çıkarttığını belirtti.

Sanatçı ile sahnede bir araya gelmek istiyor

Sanatçıyı kendisine örnek aldığını, birlikte aynı sahnede kemençe çalmak istediğini ifade eden Uzunoğlu, özellikle "Ezel" dizisinin müziğini birlikte yorumlamayı istediğini söyledi.

Uzunoğlu, "Ekin Uzunlar kemençe çaldığı için ben de onun gibi kemençe çalarak onunla tanışmak istiyorum. Onunla çalmayı Allah nasip etsin. Kemençe çalmak istiyorum onunla. İnsanlar beni tanısın istiyorum. Kemençeyi elime aldığım zaman çok mutlu oluyorum." dedi.

Okulda düzenlenen çeşitli etkinliklerde görev alan Uzunoğlu'na, teneffüste ve öğle arasında da kemençesiyle çaldığı şarkı ve türkülere okul müdürü Fazıl Bal, öğretmenler ve öğrencilerde eşlik ediyor.

Bal, lise veya meslek lisesine devam edemeyecek özel gereksinimli bireylere hem akademik hem de iş ve mesleğe dönük beceriler kazandıran bir eğitim kurumu olduklarını söyledi.

Öğrencilerine akademik bilgi ve becerilerin yanında sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerle de onları geleceğe hazırladıklarını belirten Bal, özellikle bazı öğrencilerin piyano ve telli müzik aletlerine olan ilgisinin oldukça fazla olduğunu ifade etti.

Bal, Uzunoğlu'nun kemençeye karşı özel bir ilgisinin olduğunu, geçtiğimiz günlerde Trabzon Botanik Park'ta düzenlenen mezuniyet töreninde çekilen videosunun da sosyal medyada oldukça beğenildiğini dile getirdi.

Öğretmen Kalfa da kulda oluşturulan müzik sınıfında yeteneği olan öğrencilere destek olduklarını söyledi.

Öğrencilerin yeteneklerinin keşfedilmesinin önemli olduğuna değinen Kalfa, okul yönetimi ve ailelerin ilgisiyle öğrencilerin bağlama, piyano ve kemençe gibi kurslara yönlendirdiklerini ifade etti.

Kalfa, yeteneği fark edilen Uzunoğlu'nu da kursa yönlendirdiğini belirterek, "Bize düşen onların o yeteneklerini keşfedip üzerlerine koyabilirsek, o doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

"Kemençe çalmaktan çok mutlu oluyor"

Uzunoğlu'nun öğrendiği türküleri bağlama eşliğinde çalıştıklarını anlatan Kalfa, şöyle devam etti:

"Mehmet kemençe ve bağlamaya çok ilgili bir çocuk. Özellikle kemençeye çok yatkın. Bulunduğumuz çevre koşullarından dolayı, yaşadığımız iklimden ve aileden aldığı bir kültür de var tabi. Bunların hepsi bir araya geldiğinde, Türk halk müziğinin özellikle Karadeniz müziğini, icra etmeyi çok seviyor. Çok sevdiği Karadenizli sanatçılar var. İsmail Türüt, Ekin Uzunlar, rahmetli Volkan Konak. Onların eserlerini çalmayı, söylemeyi çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Birlikte onların eserlerini çalıyoruz."

Kalfa, Uzunoğlu'nun teneffüslerde, öğle aralarında, müzik derslerinde elinden kemençesini düşürmediğini, çalıp söylediğini dile getirerek, "Mehmet'i görünce herkes 'Hani kemençen?' diyor artık. Kemençesiz zaten okula gelmez. Kemençe çalmaktan çok mutlu oluyor. Biz de elimizden geldiğince ona destek oluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat 17 Yaşındaki Mehmet'in Kemençe Aşkı - Son Dakika

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