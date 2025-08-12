18. İstanbul Bienali Sanatçıları Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

18. İstanbul Bienali Sanatçıları Açıklandı

12.08.2025 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İKSV, 2025-2027 arasındaki 18. İstanbul Bienali'nin ilk ayağında 47 sanatçıyı sergileyecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 18. İstanbul Bienali'nde yer alacak sanatçılar açıklandı.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, Christine Tohme küratörlüğünde düzenlenen "Üç Ayaklı Kedi" başlıklı bienalin ilk ayağında 8 farklı mekanda, 30'u aşkın ülkeden 47 sanatçının eserleri sergilenecek.

Bienal, 2025'ten 2027'ye yayılan üç ayaklı bir yapıya sahip olup, 20 Eylül-23 Kasım arasında ziyaret edilebilecek ilk ayağı, "kendini koruma" ve "gelecek olasılıkları" temaları etrafında kurgulanıyor.

Bienal kapsamında İstanbul'un Beyoğlu- Karaköy hattında 8 farklı mekanda 47 sanatçının eserleri izleyicilerle buluşacak. Açılış haftasında canlı performanslar, film gösterimleri ve DJ setleri içeren bir kamusal program da sunulacak.

Haig Aivazian, Abdullah Al Saadi, Ana Alenso, Willy Aractingi, Karimah Ashadu, Mona Benyamin, Chen Ching-Yuan, Ian Davis, Nolan Oswald Dennis, İpek Duben, Celina Eceiza, Ali Eyal, Eva Fabregas, Simone Fattal, Lou Fauroux, Pelagie Gbaguidi, Lungiswa Gqunta, Rafik Greiss, Ola Hassanain, Doruntina Kastrati, Jasleen Kaur, Şafak Şule Kemancı, Kongkee, Seta Manoukian, Mona Marzouk, Merve Mepa, Valentin Noujaim, Claudia Pages Rabal, Pilar Quinteros, Khalil Rabah, Jagdeep Raina, Marwan Rechmaoui, Naomi Rincon-Gallardo, Riar Rizaldi, Lara Saab, Sara Sadik, Stephanie Saade, Sohail Salem, Elif Saydam, Selma Selman, Natasha Tontey, Sevil Tunaboylu, Vaskos, Ana Vaz, Dilek Winchester, Akram Zaatari ve Ayman Zedani 18. İstanbul Bienali'nin ilk ayağına katılan sanatçılar arasında yer alacak.

Kaynak: AA

İstanbul Bienali, Kültür Sanat, istanbul, Etkinlik, Kültür, Sanat, Eylül, Yaşam, kedi, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 18. İstanbul Bienali Sanatçıları Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu’nu terör örgütü listesine ekledi ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu'nu terör örgütü listesine ekledi
Kendisine saldıran köpeği silahla vurdu Kendisine saldıran köpeği silahla vurdu
Avukat ofisinde intihar etti Geride bıraktığı not olayı aydınlatacak Avukat ofisinde intihar etti! Geride bıraktığı not olayı aydınlatacak
Jandarma Genel Komutanlığı’nda üst düzey atamalar Jandarma Genel Komutanlığı'nda üst düzey atamalar
Tahliye çalışmasına katılan ekip alevlerin arasından son anda kurtarıldı Tahliye çalışmasına katılan ekip alevlerin arasından son anda kurtarıldı
Erzurum’da bıçaklı kavga 1 ölü, 2 yaralı Erzurum'da bıçaklı kavga! 1 ölü, 2 yaralı
Hatay’da yolcu otobüsü alev alev yandı Hatay'da yolcu otobüsü alev alev yandı
Gazze Şeridi’nde bir çocuk daha “açlıktan“ öldü 3 kiloya kadar düşmüştü Gazze Şeridi'nde bir çocuk daha "açlıktan" öldü! 3 kiloya kadar düşmüştü
Kayıp çay ocağı sahibi, dükkanında ölü bulundu Kayıp çay ocağı sahibi, dükkanında ölü bulundu
Yol beyaza büründü Kar değil, ’ölüm dansı’ Yol beyaza büründü! Kar değil, 'ölüm dansı'

19:49
İzmir’in Buca ve Aliağa ilçelerinde orman yangını
İzmir'in Buca ve Aliağa ilçelerinde orman yangını
17:22
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
17:04
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ’’Hizmet’’ diye makam aracını paylaştı
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ''Hizmet'' diye makam aracını paylaştı
16:45
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
09:07
Bu görüntü Türkiye’nin çatısında çekildi Saç ve sakalları dondu
Bu görüntü Türkiye'nin çatısında çekildi! Saç ve sakalları dondu
08:59
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
08:57
Fenerbahçe Real Madrid’in kalecisini alıyor
Fenerbahçe Real Madrid'in kalecisini alıyor
08:27
Jandarmadan İBB’ye yeni operasyon 13 kişi gözaltına alındı
Jandarmadan İBB'ye yeni operasyon! 13 kişi gözaltına alındı
08:26
Fenerbahçe’nin eski golcüsü Pierre van Hooijdonk yıllar sonra Türkiye’de
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Pierre van Hooijdonk yıllar sonra Türkiye'de
08:13
11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi
11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi
07:40
Çanakkale’de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi
Çanakkale'de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 21:56:32. #7.12#
SON DAKİKA: 18. İstanbul Bienali Sanatçıları Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.