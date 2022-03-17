18 Mart Çanakkale Zaferi Ataşehir'de anıldı - Son Dakika
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18 Mart Çanakkale Zaferi Ataşehir'de anıldı

17.03.2022 09:55

18 Mart Çanakkale Zaferi Ataşehir'de anıldı Ataşehir Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümüne özel bir dizi etkinlik düzenledi.

18 Mart Çanakkale Zaferi Ataşehir'de anıldı

İSTANBUL - Ataşehir Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümüne özel bir dizi etkinlik düzenledi. "Denizde ve Karada Bir Destandır Çanakkale" sloganıyla düzenlenen etkinlikte sergi, söyleşi ve konser yer aldı. Etkinliğe katılan şair ve yazar Sunay Akın ayrıca ""Çanakkale'de Gölge Bir Yer" isimli bir seminer gerçekleştirdi.

Ataşehir Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümüne özel bir dizi etkinlik düzenleyerek anma programı gerçekleştirdi. "Denizde ve Karada Bir Destandır Çanakkale" sloganıyla düzenlenen anma programında birçok etkinlik yer aldı. Cemal Süreya Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen serginin küratörlüğünü koleksiyoner Onur Akmanlar yaptı. Türk, İngiliz, Avustralya arşivlerinden derlenen çok sayıda fotoğraf, savaş sırasında kullanılmış mektup ve dönem dergileri sergide yer alıyor. Sergi 16 Mart'tan itibaren online olarak ziyaret edilebilecek. Ünlü şair ve yazar Sunay Akın sergi sonrası "Çanakkale'de Gölge Bir Yer" isimli, söyleşi gerçekleştirdi. Sergiye gaziler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi etkinliğe katılım sağlayarak sergi açılışını gerçekleştirdi.

Sergiyi beğendiğini belirten şair ve yazar Sunay Akın, "Sergide Çanakkale Savaşı'yla ilgili birbirinden güzel, önemli, daha önce görmediğim belgeler var. En çok etkilendiğim bir Avustralyalı askerin Avusturalya'daki annesine yazdığı mektup. Diyor ki "anne bana çorap gönder. Eğer yanlış adrese giderse merak etme. Bir ihtiyacı olan kullanır." Savaştaki bir insanın duygusuna bakın. Ne kadar insani değil mi? Bunlar geleceği aydınlatan, savaşan dünyaya karşı panzehir olacak insani duygulardır. Ben bu duygularla gezdim sergiyi ve birbirinden önemli belgeler, arşivler gördüm. Çok güzel objeler var. Gerçekten nitelikli bir sergi" ifadelerini kullandı.

Sergide olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Ataşehir Gaziler Başkanı Recep İşen, "Sergi çok güzel. Biz gaziler burada olmaktan çok memnunuz. Asında bunların devamlı yapılması lazım. Gençlere, çocuklara, oğullarımıza bunları öğretmek gerek. Biz böyle memnun oluyorsak gençler daha da memnun olacak. Bunun için bunun üstünde durulması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

18 Mart Çanakkale Zaferi Ataşehir'de anıldı
18 Mart Çanakkale Zaferi Ataşehir'de anıldı
18 Mart Çanakkale Zaferi Ataşehir'de anıldı

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Çanakkale Zaferi, Sunay Akın, Çanakkale, Ataşehir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 18 Mart Çanakkale Zaferi Ataşehir'de anıldı - Son Dakika


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