2 bin yıllık kaya mezarlar görenleri şaşırtıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

2 bin yıllık kaya mezarlar görenleri şaşırtıyor

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan ve 65 milyon yıllık bir jeolojik oluşum sonucu ortaya çıktığı belirtilen doğa harikası Levent Vadisi, jeolojik özelliklerinin yanı sıra kültürel varlıklarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Bölgede bulunan Roma dönemine ait çok sayıda kaya mezarlar ise görenleri şaşırtıyor. İnönü Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevgi Dönmez, bölgedeki çalışmaların literatürü önemli oranda değiştirecek sonuçlar verdiğini belirtti.

29.05.2024 09:59
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2 bin yıllık kaya mezarlar görenleri şaşırtıyor

MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan 2 bin yıllık kaya mezarları görenleri şaşırtıyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan ve 65 milyon yıllık bir jeolojik oluşum sonucu ortaya çıktığı belirtilen doğa harikası Levent Vadisi, jeolojik özelliklerinin yanı sıra kültürel varlıklarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Akçadağ ilçe merkezine 15 kilometre uzaktaki doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği vadide varlık sürdürmüş olan Roma medeniyetin de izleri bulunuyor. Bölgede bulunan Roma dönemine ait çok sayıda kaya mezarlar ise görenleri şaşırtıyor.

"Bölgedeki çalışmalar literatürü önemli oranda değiştirecek sonuçlar verdi"

Levent vadisindeki izlerin önemine vurgu yapan İnönü Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevgi Dönmez," 2020-21 yılları arasında Akçadağ'da, Akçadağ bronz ve demir çağı projesini yürüttük. Şuanda da İnönü Üniversitesi bünyesinde yürütülen Levent Vadisi jeopark projesine İnönü Üniversitesi Arkeoloji bölümü olarak destek oluyoruz. Bu bölge paleolitik dönemden Bizans, Osmanlı dönemine kadar çok yoğun arkeolojik materyal sunmakta. Özellikle paleolitik döneme ait farklı üniversitelerde çalışan hocalarımızla beraber iletişim halindeyiz ve onların bulduğu izler. Bunun dışında bizlerin yüzey araştırmalarında saptanan bakır çağı, erken tunç çağları, genç ve orta bronz ile demir çağlarına ait çok sayıda yerleşim yeri, kale yapıları ve bu dönemlerin gömü geleneğini yansıtan kurgan tipi yığmaları tespit ettik. Bunun dışında özellikle Helenistik Roma dönemine ait onlarca kaya mezar odası bölge içerisinde yer almakta. Bölge arkeolojik anlamda oldukça zengin. Bu bölgede yapılan çalışmalar literatürü önemli oranda değiştirecek sonuçlar verdi. Bu anlamda bu projede bölgenin hem bilimsel anlamda tanıtılması hem de korunması açısından önemli olacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 2 bin yıllık kaya mezarlar görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

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