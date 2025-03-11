2 Bin Yıllık Roma Hamamı Turizme Kazandırılıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

2 Bin Yıllık Roma Hamamı Turizme Kazandırılıyor

Yozgat'taki tarihi Roma Hamamı, çevre düzenlemeleriyle ziyaretçilere açıldı ve turizm için önemli hale geldi.

11.03.2025 22:58
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2 bin yıllık Roma hamamı tarihi dokusuyla asırlara meydan okuyor

YOZGAT - Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan 2 bin yıllık Roma Hamamı, Roma mimarisinin Anadolu'da korunmuş olan eşsiz termal yapısı olma özelliğiyle dikkat çekiyor.

2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Roma Hamamı'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yapılan çevre düzenleme çalışmalarının ardından daha geniş kitlelere ulaşması ve turizme katkı sağlaması amaçlanıyor. Kafe, hediyelik eşya bölümü, yürüyüş yolu gibi eklentilerle geçmişle günümüzü buluşturan tasarım sayesinde yapının, yılın her ayında ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.

Roma Hamamı'nı ziyaret eden Özge Yıldırmış Kayseri'den Roma Hamamını görmeye geldiğini söyledi. "Gayet güzel buldum. Ülkemizin zenginliklerinden. Özellikle gezi planı oluşturdum. Buradan başladık, Çorum'a kadar gideceğiz. Arkeolojik gezi sayfalarını takip ederek burayı o şekilde buldum. Bolca fotoğraf çektim, yakınlarımla paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

"Hamam, çalışmalarının tamamlanmasının ardından ziyarete açıldı"

Sarıkaya Roma Hamamı'nın Yozgat'ın en önemli tarihi ve turistik mekanlarından olduğunu söyleyen Yozgat Müze Müdürü Cihat Çakır "Hamam, milattan sonra ikinci yüzyılda Roma'nın beş iyi imparatorlarından Antoninus Pius tarafından yaptırılmış. Üç havuzdan oluşmakta. En önde büyük bir havuzumuz var. Arka bölgede iki tane havuzumuz var. Hamam 2018 yılında Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine alındı. Hamamda Kültür Bakanlığımızın destekleriyle çalışmalar, çevre düzenlemeleri yapıldı, ziyarete açıldı" dedi.

"Dünyada iki tane bu hamamdan var"

Tarihi yapının diğer özelliklerine değinen Çakır, "Roma Hamamı'nın ayrı bir özelliği de, dünyada iki tane bu hamamdan var. Diğeri Londra şehrinde. Bu hamamın suyu termal su. Şifa dağıtıcı özelliğiyle bilinmekte. Hamama Roma döneminde Aquae Sarvenae denilmiş. Bizans döneminde ise Basilica Therma denilmiş. Sadece Roma ve Bizans'ın yanı sıra Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti zamanında da hamam kullanılmaya devam etmiş. Yozgat'ın çok önemli bir tarihi eseri. Mimarisinin büyük ölçüde korunduğu bir hamam. Dünyada iki tane olması da bizim için önemli" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 2 Bin Yıllık Roma Hamamı Turizme Kazandırılıyor - Son Dakika

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