200 yıllık mescit zamana direniyor
MALATYA - Malatya'nın Arapgir ilçesinde bulunan 200 yıllık Molla Eyüp Mescidi zamana direniyor.
Arapgir ilçesi Osmanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 200 yıllık Molla Eyüp Mescidi zamana direniyor.
Arapgir'in eski yerleşim yeri ve uzun yıllar boyunca çeşitli medeniyetler tarafından kültür ve yaşam merkezi olarak kullanılmış olan Eskişehir vadisi içerisinde bulunan ve dikdörtgen planlı ve tek kubbeli olarak inşa edilmiş Molla Eyüp Mescidi aradan geçen onca yıla rağmen hala dimdik ayakta.
"Aslında yapı bir kütüphane ve arşiv merkezidir"
Tarihi yapının döneminde Ispanakçı Mustafa Paşa Kütüphanesi olarak ta kullanıldığını ve bilindiğini aktaran Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, " Molla Eyüp Mescidi ismi ile anılan yapı aslında Cafer Paşa camisi ile aynı döneme denk gelen bir kütüphane merkezidir. Mescid nüfus hareketliğinin kayıt edildiği aslında bir arşiv bir devlet anlayışı ile bütün belgelenmelerin yapıldığı bir merkez olarak kullanılmıştır. Zamanla tahribata uğrayan yapı yıkılmıştı. 2012 yılında bölgeyi tescil ettirerek mülkiyet değerine kavuşturduk ve hazineye mal ettik. Daha sonra ise yapının tahsisini alarak geliştirilen projelerle mescidin restorasyonu tamamlayarak Arapgarli şair ve yazarlar kütüphanesi haline getirdik. Açık fonksiyonları olan bir cami aynı zamanda da bir kütüphane. Pandemi nedeniyle kapatılan yapının içerisi önümüzdeki süreçte tarihi kültürel dokunsa uygun bir şekilde doldurulacaktır" dedi.
Son Dakika › Kültür Sanat › 200 yıllık Molla Eyüp Mescidi zamana direniyor - Son Dakika
Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür ve Bensu Soral ve Okan Yalabık'ın yer aldığı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminin çekimleri, 1930'lu yıllar Türkiye'sine ayna tutan mekan, kostüm, saç ve makyaj çalışmalarının ardından başladı. Filmin çekimlerinin 8 hafta sürmesi planlanıyor ve 29 Ekim'de vizyona girmesi hedefleniyor.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın eleştirdiği Haşim İşcan Kültür Merkezi'nin işletmesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'ne ait olduğu ortaya çıktı. Şahan Gökbakar ise Karadağlı'nın eleştiri videosunu ti'ye aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahmet Kaya şarkısı dinlerken duygu dolu anlar yaşadığı görüntü dikkat çekmişti. O anların ardından Türkiye'nin unutulmaz müzik ikonlarından Ahmet Kaya'nın hayatının son yıllarını anlatan film tekrar akıllara geldi. 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün' 5 Nisan'da tüm Türkiye ve Avrupa sinemalarında vizyona girecek.
Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri, 'Gölgeler' adlı oyunu sahneledi. Oyunda 22 öğrenci rol aldı ve oyunu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Çimer, akademik ve idari kadro ile öğrenciler izledi. Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Nuri Nalbantoğlu, bu ilk oyunları için emeği geçen herkese teşekkür etti.
Büyük Çamlıca Cami Külliyesi'nde bulunan İslam Medeniyetleri Müzesi'nde, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Esma-i Hüsna Koleksiyonu' sergisi sanatseverlerle buluştu. Sergide, enstitüde uygulanan hüsnühat ve seramik sanatından özel tasarım eserler sergileniyor. Sergi, İslam Eserleri Müzesi'nin giriş koridorunda kalıcı olarak ziyarete açık olacak.
Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Ramazan etkinlikleri kapsamında, Esat Kabaklı Elazığlılarla buluştu. Kabaklı'nın kahramanlık türküleriyle dinleyicilerin milli duyguları coştu. Program sonunda Kabaklı'ya özel bir hediye verildi. Minikler ise çocuk etkinlik alanında eğlendi.
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Ramazan Ayı boyunca Sahur Bandosu ve Mehter Takımı organize ederek vatandaşları mehteran ve bando sesleriyle sahura uyandırıyor.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. İlçe Halk Kütüphanesi tarafından Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, kitapların önemi sinevizyon gösterisi ve şarkılarla anlatıldı. Kaymakam Mert Kumcu, kurum amirleri ve vatandaşlar da etkinliğe katıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?