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200 yıllık mescit zamana direniyor

MALATYA - Malatya'nın Arapgir ilçesinde bulunan 200 yıllık Molla Eyüp Mescidi zamana direniyor.

Arapgir ilçesi Osmanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 200 yıllık Molla Eyüp Mescidi zamana direniyor.

Arapgir'in eski yerleşim yeri ve uzun yıllar boyunca çeşitli medeniyetler tarafından kültür ve yaşam merkezi olarak kullanılmış olan Eskişehir vadisi içerisinde bulunan ve dikdörtgen planlı ve tek kubbeli olarak inşa edilmiş Molla Eyüp Mescidi aradan geçen onca yıla rağmen hala dimdik ayakta.

"Aslında yapı bir kütüphane ve arşiv merkezidir"

Tarihi yapının döneminde Ispanakçı Mustafa Paşa Kütüphanesi olarak ta kullanıldığını ve bilindiğini aktaran Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, " Molla Eyüp Mescidi ismi ile anılan yapı aslında Cafer Paşa camisi ile aynı döneme denk gelen bir kütüphane merkezidir. Mescid nüfus hareketliğinin kayıt edildiği aslında bir arşiv bir devlet anlayışı ile bütün belgelenmelerin yapıldığı bir merkez olarak kullanılmıştır. Zamanla tahribata uğrayan yapı yıkılmıştı. 2012 yılında bölgeyi tescil ettirerek mülkiyet değerine kavuşturduk ve hazineye mal ettik. Daha sonra ise yapının tahsisini alarak geliştirilen projelerle mescidin restorasyonu tamamlayarak Arapgarli şair ve yazarlar kütüphanesi haline getirdik. Açık fonksiyonları olan bir cami aynı zamanda da bir kütüphane. Pandemi nedeniyle kapatılan yapının içerisi önümüzdeki süreçte tarihi kültürel dokunsa uygun bir şekilde doldurulacaktır" dedi.