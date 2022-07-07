2022'nin ilk 6 ayında 90 bin 149 kitap basıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, basılan kitap sayısının 2022'nin ilk 6 ayında geçen yıla oranla yüzde 1,6 artışla 90 bin 149 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Eser türlerine göre en fazla bandrol satışı, eğitim alanında olurken, korsanlıkla mücadele kapsamında 6 ayda 431 operasyon gerçekleştirerek 452 kişi hakkında işlem yapıldı, 114 bin 281 materyal ele geçirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022'nin ilk yarısına ilişkin müzik, sinema ve kitap bandrolü satışları, müzik ve sinema alanında düzenlenen yapımcı sertifikası sayıları, fikir ve sanat eserleri kapsamında gerçekleştirilen kayıt tescil işlemleri ile korsanlıkla mücadele istatistiklerine ait verileri açıkladı. Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün bandrol istatistiklerine göre, geçen yılın ilk 6 ayında 183 milyon 21 bin 996 olan süreli olmayan yayın bandrolü satışı, bu yılın ilk 6 ayında yüzde 4,77 artışla 191 milyon 754 bin 79 oldu. 2021 yılının ilk yarısında basılan kitap sayısı 88 bin 694 iken 2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 1,6 artışla toplamda basılan kitap adedi 90 bin 149 adet olarak gerçekleşti.

EN FAZLA BANDROL SATIŞI EĞİTİM ALANINDASüreli olmayan yayınlar kapsamında, eser türlerine göre en fazla bandrol satışı, eğitim kategorisindeki yayınlarda gerçekleşti. Eğitim alanında 92 milyon 868 bin 507 bandrol satışı yapılırken yetişkin kategorisinde 39 milyon 278 bin 555, çocuk gençlik kategorisinde 23 milyon 649 bin 240, yetişkin kurgu kategorisinde 14 milyon 318 bin 104, inanç kategorisinde 17 milyon 695 bin 440, akademik alanda 1 milyon 957 bin 128, ithal yayın kategorisinde ise 1 milyon 987 bin 105 bandrol satıldı.318 sinema ve 250 müzik yapımcı sertifikası düzenlendi. Bir önceki yılın ilk 6 ayında toplamda 350 olarak gerçekleşen yapımcı sertifikası sayısı, aynı döneme kıyasla 2022 yılında yüzde 62 artışla 568 olarak gerçekleşti. Hak sahiplerinin talebi doğrultusunda gerçekleştirilen isteğe bağlı kayıt tescil işlemi sayısı 2022'nin ilk 6 ayında 898 olarak gerçekleşti. Eser sahiplerinin isteğine bağlı olarak gerçekleştirilen kayıt tescil işlemlerinden en çok yararlanan hak sahibi grubu ise 378 tescil ile bilgisayar programları oldu. 378 bilgisayar programı, 329 ilim ve edebiyat eseri, 124 güzel sanat eseri, 40 sinema eseri ile 27 musiki eserinin kayıt tescili yapıldı. Sinema alanında 227 sinema yapımı tescil edilerek 23 bin 635 bandrol satıldı. Müzik alanında da 891 yapım tescil edildi ve 484 bin 668 bandrol satışı gerçekleştirildi. Dijital oyunlarda ise 33 tescil işlemiyle birlikte 74 bin 55 bandrol satıldı. Sinema ve müzik yapımları ile bilgisayar oyunları için 2022 yılının ilk 6 ayında toplamda 582 bin 358 bandrol satışı yapıldı.114 BİN 281 KORSAN MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Korsanlıkla mücadele kapsamında 81 ilde faaliyet gösteren 'İl Denetim Komisyonları' bu yılın ilk 6 ayında 431 operasyon gerçekleştirerek 452 kişi hakkında işlem yaptı. Bu denetimler kapsamında 114 bin 281 materyal ele geçirildi.