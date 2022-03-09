2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa, Macaristan'da tanıtıldı - Son Dakika

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki HUNGEXPO'da gerçekleştirilen Budapeşte Turizm Fuarı'nda 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa için özel oturum düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, fuara Türk Kültür Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Türk Devletleri Teşkilatı Macaristan Ofisi İcra Direktörü Büyükelçi Dr. János Hóvári, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin büyükelçileri ve temsilcilerinin yanı sıra Bursa 2022 Türk Dünyası Koordinatörü, Bursa Kültür A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüseyin Buran katıldı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Péter Szijjártó'un açılış konuşmasını yaptığı ve Mısır heyetinin onur konuğu olarak ağırlandığı fuarda, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa için özel oturum da düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Uluşehir Turizm Koordinatörü Anıl Bayık ise 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'nın turizm değerlerine yönelik fuarda sunum yaparken, Türk Devletleri Teşkilatı için özel hazırlanan alanda teşkilata üye ülkelerin tanıtımları yapıldı.

Fuar süresince Macar turistlere Türk dünyasının tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri anlatıldı. Bursa heyeti ayrıca, fuar alanında Macar turizm profesyonelleri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi, iki ülke arasındaki turizm fırsatları değerlendirildi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Travel Exhibition'a ve gerçekleştirdikleri temaslara ilişkin bilgi veren 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa Koordinatörü Fetullah Bingül, fuarın ikinci gününde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Yunus Emre Enstitüsü Macaristan ofisini ziyaret ettiklerini belirtti.

Verimli bir program gerçekleştirdiklerini ifade eden Bingül, 12-16 Ağustos 2022 tarihleri arasında Macaristan'ın Bugaç bölgesinde gerçekleştirilecek Büyük Turan Kurultayı'na ilişkin hazırlıklara başlandığını kaydetti.