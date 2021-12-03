ESKİŞEHİR - 21. Eskişehir Uluslararası Film Festivali başladı - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi (AÜ) tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen "Eskişehir Uluslararası Film Festivali" başladı.

AÜ Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Sinema Anadolu'da gerçekleştirilen festivalin açılışına AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve diğer ilgililer ile sinema oyuncuları katıldı.

Sponsorlara plaket verilmesinin ardından festivalin "Onur Ödülleri" Türk sinemasının önemli isimlerinden Nur Sürer ve Erden Kıral'a takdim edildi.

"Emek Ödülleri"ne Tijen Par ve Kadir Beycioğlu, "Sinema Kültürüne Katkı Ödülü" Arzu Film, "Yılın Performansı Ödülleri" ise genç oyuncular Hayal Köseoğlu ve Ozan Çelik layık görüldü.

Yönetmenliğini Pedro Almodovar'ın yaptığı oyuncular Penelope Cruz, Milena Smit, Aitana Sanchez-Gijon, İsrail Elejalde, Julieta Serrano ve Rossy de Palma'nın rol aldığı "Parallel Mothers" filminin gösterimiyle açılan ve 11 Aralık'ta sona erecek festivalde film gösterileri, sinema dersleri, söyleşiler ve sergiler gerçekleştirilecek.