AFYONKARAHİSAR - "22. Afyonkarahisar Caz Festivali" başladı - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - "22. Afyonkarahisar Caz Festivali" başladı

07.06.2022 23:10

"22. Afyonkarahisar Caz Festivali"nin açılış konserinde Şef Kemal Günüç yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ile Çek solist Katerina Vackova sahne aldı.

"22. Afyonkarahisar Caz Festivali"nin açılış konserinde Şef Kemal Günüç yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ile Çek solist Katerina Vackova sahne aldı.

NG Afyon'daki açılış konserine Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır ve sanatseverler katıldı.

Konser sonrası açıklamada bulunan Hüseyin Başkadem, genel sanat yönetmenliğini yaptığı festivalin bu yıl çok anlamlı olduğunu söyledi.

23 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Büyük Ödülü'ne layık görüldüklerini belirten Başkadem, "Bu Afyonkarahisar için ve Türk cazı için çok ciddi bir onur. Bu yıl festival Çek ve yerli sanatçıların konserleriyle başladı. Okul söyleşilerinde de Türk edebiyatının çok değerli isimlerinin söyleşileri var." dedi.

Dört gün boyunca konserler, söyleşilerin gerçekleşeceği festival, yurt içinden ve dünyadan önemli caz sanatçılarını sanatseverlerle buluşturacak.

Festival 11 Haziran'da sona erecek.

AFYONKARAHİSAR - 22. Afyonkarahisar Caz Festivali başladı
AFYONKARAHİSAR - 22. Afyonkarahisar Caz Festivali başladı
AFYONKARAHİSAR - 22. Afyonkarahisar Caz Festivali başladı
AFYONKARAHİSAR - 22. Afyonkarahisar Caz Festivali başladı
AFYONKARAHİSAR - 22. Afyonkarahisar Caz Festivali başladı
AFYONKARAHİSAR - 22. Afyonkarahisar Caz Festivali başladı
AFYONKARAHİSAR - 22. Afyonkarahisar Caz Festivali başladı
AFYONKARAHİSAR - 22. Afyonkarahisar Caz Festivali başladı
AFYONKARAHİSAR - 22. Afyonkarahisar Caz Festivali başladı

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat AFYONKARAHİSAR - '22. Afyonkarahisar Caz Festivali' başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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