22. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'ne başvurular başladı - Son Dakika
Üye Girişi

22. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'ne başvurular başladı

02.03.2022 20:51
22. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'ne başvurular başladı

Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nin başvuruları başladı.

Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nin başvuruları başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, festival, 26 Haziran- 1 Temmuz arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destek verdiği festivale başvuracak adaylar, yarışmaya ilişkin yönetmelik ve form bilgilerine "https://www.turkfilmfestival.de" adresinden ulaşabilecek.

Film başvuruları ise 3 kategoride "https://filmfreeway.com/UluslararasiFrankfurtTurkFilmFestivali" adresinden yapılabilecek.

Festival kapsamında ayrıca 10. Alman Sinemacılar Gözü ile Türk Filmleri Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na 25 Mart'a kadar "basvuru-yarisma@turkfilmfestival.de" adresinden, 3. Ulusal Belgesel Film Yarışması'na 31 Mart'a kadar "koordinasyon@turkfilmfestival.de", 14.Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması'na ise 31 Mart'a kadar "kisafilm@turkfilmfestival.de" adresine e-mail yoluyla başvuru yapılabilecek.

Yarışacak eserler, Alman ve Türk sinemacılardan oluşan jüri tarafından değerlendirilecek. Yarışmalarda dereceye girenlere, festivalinin kapanış gecesinde ödülleri takdim edilecek.

YORUMLAR
500
Zeynep Koçak Ortaya Çıktı! Son Hali Şoke Etti... Zeynep Koçak Ortaya Çıktı! Son Hali Şoke Etti... 'Kardan Perde Film Festivali' yarın başlayacak 'Kardan Perde Film Festivali' yarın başlayacak

Film Festivali, Frankfurt, Türk, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 22. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'ne başvurular başladı - Son Dakika


Son Dakika
20:26 Sadece 5 ülke "hayır" oyu kullandı! Birleşmiş Milletler Rusya'yı kınayan karar tasarısını kabul etti
20:20 Volkan Demirel'in küfür etmesi Sivassporlu Ziya Erdal'ı sinirlendirdi: Oyuncu şu an galibiyeti kutlayacağına içeride ağlıyor, ağrına gitmiş
19:52 AKINCI B ilk uçuş testini başarıyla tamamladı! Gökyüzünde tüm dikkatler ondaydı
19:48 Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci barış görüşmesi yarın olacak
19:46 Galatasaray'da Erick Pulgar ortadan kaybolmuştu! Gerçek sonradan ortaya çıktı
19:39 Cansız bedeni ormanlık alanda bulunmuştu! İnceleme sonucu donduğu belirlendi
19:35 Büyükbaş inekleri arabaya doldurup kayıplara karıştılar! Ekipler kısa sürede kıskıvrak yakaladı
19:29 Açık alanlarda maske takmak zorunda değiliz! Peki, nerelerde zorunlu olacak? İşte cevabı
19:26 Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti! Yarı finale yükselme şansını yakaladı
19:19 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı, maske kararına bu fotoğrafla itiraz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 20:57:21. #1.12#
SON DAKİKA: 22. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'ne başvurular başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement