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23 Nisan coşkusu Pendik'te doyasıya yaşandı

İSTANBUL - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Pendik'te düzenlenen Çocuk Şenliği ile doyasıya kutlandı. Pendik Belediyesi tarafından sahil meydanında kurulan alanda çocuklar kaydırak, dart atma, yüz boyama gibi etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği ile kutlandı. Sahil Meydanında kurulan alanda düzenlenen etkinliğe hem çocuklar hem de yetişkinler katıldı. Çocuklar, dart atma, ok atma, yüz boyama, kaydırak gibi çeşitli oyun alanlarında eğlenceli vakit geçirdi. Patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı yapılan alanda çocuklar için palyaço gösterileri de düzenlendi. Alanda kurulan sahnede de çocuklar için çeşitli şarkılar seslendirildi.

Ailesiyle eğlenmeye gelen Bilal Emir Biçer, "Kardeşimle beraber geldik buraya. Çok eğlendik. Bir daha olursa yine gelirim" dedi.

Samet Ergün Özkan, "Daha yeni geldik ama çok eğlendik. Annem ve teyzemlerle geldim. Çok eğlendik" dedi.

Ailesi ve arkadaşlarıyla eğlenmeye gelen başka bir çocuk "Şimdi burada yüzümü boyayacağım. Burada koşturacağım oyun oynayacağım" diye konuştu.

Kaan Taşdelen, "Oyunlar oynadım mısır yedim şapka taktım. Annemle geldim buraya. Ahmet Cin'e teşekkür ederiz" dedi.