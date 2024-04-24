23 Nisan coşkusu Pendik'te doyasıya yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

23 Nisan coşkusu Pendik'te doyasıya yaşandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Pendik'te düzenlenen Çocuk Şenliği ile doyasıya kutlandı. Pendik Belediyesi tarafından sahil meydanında kurulan alanda çocuklar kaydırak, dart atma, yüz boyama gibi etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi.

24.04.2024 00:26  Güncelleme: 00:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 Nisan coşkusu Pendik'te doyasıya yaşandı

İSTANBUL - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Pendik'te düzenlenen Çocuk Şenliği ile doyasıya kutlandı. Pendik Belediyesi tarafından sahil meydanında kurulan alanda çocuklar kaydırak, dart atma, yüz boyama gibi etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği ile kutlandı. Sahil Meydanında kurulan alanda düzenlenen etkinliğe hem çocuklar hem de yetişkinler katıldı. Çocuklar, dart atma, ok atma, yüz boyama, kaydırak gibi çeşitli oyun alanlarında eğlenceli vakit geçirdi. Patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı yapılan alanda çocuklar için palyaço gösterileri de düzenlendi. Alanda kurulan sahnede de çocuklar için çeşitli şarkılar seslendirildi.

Ailesiyle eğlenmeye gelen Bilal Emir Biçer, "Kardeşimle beraber geldik buraya. Çok eğlendik. Bir daha olursa yine gelirim" dedi.

Samet Ergün Özkan, "Daha yeni geldik ama çok eğlendik. Annem ve teyzemlerle geldim. Çok eğlendik" dedi.

Ailesi ve arkadaşlarıyla eğlenmeye gelen başka bir çocuk "Şimdi burada yüzümü boyayacağım. Burada koşturacağım oyun oynayacağım" diye konuştu.

Kaan Taşdelen, "Oyunlar oynadım mısır yedim şapka taktım. Annemle geldim buraya. Ahmet Cin'e teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan, Pendik, Çocuk, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 23 Nisan coşkusu Pendik'te doyasıya yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi
22:25 Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı
21:50 Türkiye’ye hala temsilci atamayan X’e yeni cezalar yolda Sırada bant daraltma kısıtlaması var Türkiye'ye hala temsilci atamayan X'e yeni cezalar yolda! Sırada bant daraltma kısıtlaması var
21:18 İsmailağa Cemaati’nin yeni lideri belli oldu İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri belli oldu
20:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz
00:44 Afrika’dan taşınan çöl tozu Yunanistan’da gökyüzünü turuncuya çevirdi Afrika'dan taşınan çöl tozu Yunanistan'da gökyüzünü turuncuya çevirdi
00:02 Emre Belözoğlu, eleştirilere daha fazla dayanamadı: Hiçbir karşılığı olmayan lağım çukuru Emre Belözoğlu, eleştirilere daha fazla dayanamadı: Hiçbir karşılığı olmayan lağım çukuru
23:35 Serdar Topraktepe açıkladı Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı Serdar Topraktepe açıkladı! Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
23:11 Polis kulübü bastı 2 yıldız futbolcu, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı Polis kulübü bastı! 2 yıldız futbolcu, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı
22:04 Bakan Tunç: DEM Parti terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur Bakan Tunç: DEM Parti terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur
21:38 UEFA’dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar UEFA'dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar
20:38 Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu? İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları
17:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç’ın cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
16:27 Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz
16:22 Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 01:56:42. #1.12#
SON DAKİKA: 23 Nisan coşkusu Pendik'te doyasıya yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement