6 ülkeden 18 halk dansları ekibi, 750 dansçı Ayvalık'ta kültür köprüsü kurdu - Son Dakika
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6 ülkeden 18 halk dansları ekibi, 750 dansçı Ayvalık'ta kültür köprüsü kurdu

6 ülkeden 18 halk dansları ekibi, 750 dansçı Ayvalık\'ta kültür köprüsü kurdu
30.06.2026 11:27  Güncelleme: 11:29
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Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 23. Sarımsaklı Trophy Uluslararası Kültür ve Halk Oyunları Festivali, 6 ülkeden 750 dansçının katılımıyla gerçekleşti. Farklı kültürleri bir araya getiren festival, halk oyunları gösterileriyle büyük beğeni topladı.

23. Sarımsaklı Trophy Uluslararası Kültür ve Halk Oyunları Festivali, bu yıl da farklı kültürleri Ayvalık'ın eşsiz atmosferinde buluşturarak renkli görüntülere sahne oldu.

Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen festivale Türkiye, Sırbistan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve Karadağ'dan gelen 18 halk dansları ekibi ile 750 dansçı katıldı. Sarımsaklı Sahili'nde gerçekleştirilen gösteriler, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Festival boyunca sahne alan ekipler, kendi ülkelerine özgü halk oyunlarını sergileyerek kültürel zenginliklerini izleyicilerle buluşturdu. Aralarında çocuk dansçıların da bulunduğu ekiplerin performansları, gece boyunca izleyicilerden büyük alkış aldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, festivale gösterilen ilginin her yıl artarak devam ettiğini belirterek, uluslararası kültürel buluşmaların Ayvalık'a önemli katkılar sunduğunu söyledi.

23 yıldır aralıksız düzenlenen festivalin kültürler arasında dostluk köprüleri kurduğunu vurgulayan Başkan Ergin, "Ülkemizin ve Balkan coğrafyasının kültürel zenginliğini, halk oyunlarının birleştirici gücüyle hep birlikte yaşadık. Bu değerli festivali başarıyla hayata geçiren çalışma arkadaşlarıma ve sahnede görsel bir şölen sunan tüm dansçılarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 6 ülkeden 18 halk dansları ekibi, 750 dansçı Ayvalık'ta kültür köprüsü kurdu - Son Dakika

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