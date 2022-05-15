23. Tarım ve Seracılık Festivali'nde şarkıcı Hadise konser verdi - Son Dakika
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23. Tarım ve Seracılık Festivali'nde şarkıcı Hadise konser verdi

15.05.2022 09:15
23. Tarım ve Seracılık Festivali'nde şarkıcı Hadise konser verdi

Kumluca ilçesinde bu yıl 23'üncüsü yapılan Tarım ve Seracılık Festivali etkinliklerinin son gününde şarkıcı Hadise konser verdi.

Kumluca ilçesinde bu yıl 23'üncüsü yapılan Tarım ve Seracılık Festivali etkinliklerinin son gününde şarkıcı Hadise konser verdi.

Karatepe Stadı'nda gerçekleştirilen konser öncesi konuşan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, bir birinden güzel etkinliklerle bu yıl 23'üncüsü düzenledikleri Tarım ve Seracılık Festivali etkinliklerinin son gününde Hadise'yi Kumlucalılarla buluşturduklarını söyledi.

Şarkıcının daha önce yine Kumluca'da konser verdiğini ve o konserde "Domates Güzeli" seçildiğini ifade eden Köleoğlu, "Bugün burada sağlıklı gıdanın başkenti Kumluca'da sanatçımıza o kadar büyük sevgi ve ilgi var ki, gençlerimiz değerli sanatçımızı bu defa 'Domates Kraliçesi' ilan ettiler. Sanatçımıza ve gençlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Köleoğlu ve eşi Nurgül Köleoğlu, şarkıcı Hadise'ye 'Domates Kraliçesi' ilan edilmesi dolayısıyla domates talkı, çiçek ve Kumluca Belediyespor forma ile atkısını verdi.

Kumlucalı gençlerin kendisini domates güzelinden sonra, "Domates Kraliçesi" ilan etmelerinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Hadise de stadı dolduran yaklaşık 10 bin izleyiciye teşekkür etti.

Havai fişekler eşliğinde konserine başlayan Hadise, sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Hadise, zaman zaman seslendiği şarkılarına hayranlarını da dahil ederek, kalabalığı gönüllerince eğlendirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 23. Tarım ve Seracılık Festivali'nde şarkıcı Hadise konser verdi - Son Dakika


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