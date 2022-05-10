23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışması'nda finalistler belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışması'nda finalistler belirlendi

10.05.2022 17:12
23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışması'nda finalistler belirlendi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında yer alan "Belgesel Film Yarışması"na katılan 1503 eser arasından finale kalanlar belli oldu.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında yer alan "Belgesel Film Yarışması"na katılan 1503 eser arasından finale kalanlar belli oldu.

"Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla 8-11 Haziran'da gerçekleştirilecek festival çerçevesinde düzenlenen "Belgesel Film Yarışması"nın ön jüri üyeleri, 3 dalda finale kalanları belirledi.

Uluslararası Uzun Metraj kategorisinde; "80.000 Schnitzel" belgeseli ile yönetmen Hannah Schweier, "Acılı Tatlı" ile yönetmen Didem Şahin, "Bekleyiş" ile yönetmen Aslı Akdağ, "Birkaç Sıradan Gün" ile yönetmen Pınar Okan, "Dear Audrey" ile yönetmen Jeremiah Hayes, "Mamody, The Last Baobab Digger" ile yönetmen Cyrille Cornu ve "Yeni Bir Dünya Doğuyor" ile yönetmen Serhat Yüksekbağ finale kaldı.

"A Musical Tale Of Migration" filmi ile yönetmen Neslihan Semerci, "Black&White: Stor&Color Istanbul's Iconıc Galata Bridge" belgeseliyle yönetmenler Pınar Kılıç ve Gökay Gökulu, "Heyamola" filmiyle yönetmen Yılmaz Kıvanç, "Göbeklitepe Sakinleri" ile yönetmen Sedat Benek, "Gölgenin Seyri" ile yönetmen Müjgan Yıldırım, "I Gazed At The City Through Films" ile Sevcan Aytaç Sönmez ve "Kardan Mürekkeb" filmiyle yönetmen Nurtaç Emirer, Kültürel Miras ve Korumacılık kategorisinin finalistleri oldu.

Uluslararası Kısa Metraj kategorisinde de "Butterfly Man-Kelebek Adam" ile Enis Manas, "Haymatlos-Vatansız" ile Mustafa Aydın, "Mapping Survival" ile Nacho Corbella, "Resistance Sahara" ile Sidal Ergüder, "The Young Wrestler" ile Ozan Sertdemir, "Umah" ile Şuayb Hattab ve "Water, Wind, Dust & Bread" filmi ile yönetmen Ahdi Zamanpoor Kiasar finalde yarışacak.

Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonunda dereceye girecek filmlere ödülleri, festival kapsamında düzenlenecek törenle verilecek.

Festival Komitesi Başkanı da olan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, finale kalan filmlerin yönetmenlerini kutladı.

YORUMLAR
500
Altının kilogramı 920 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 920 bin liraya yükseldi Özbekistan'da Selçuklulara ait altın sikke bulundu Özbekistan'da Selçuklulara ait altın sikke bulundu

Belgesel, Yönetmen, Altın, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışması'nda finalistler belirlendi - Son Dakika


Son Dakika
17:10 Ersun Yanal'dan hayranlarını sevindiren haber! Geri dönüyor
17:06 Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'dan da sığınmacı açıklaması: Ev sahibim Afgan
17:04 Toprakta saatler süren kazı sonucu ortaya çıkarılan yüzüğün üzerindeki yazı mest etti
16:59 Tren rayları üzerinde başı kesik cansız beden bulundu
16:59 Ünlü şarkıcı Britney Spears, Türkiye'de çekilen görüntüyü sosyal medyadan paylaştı: Bu video beni ağlattı
16:53 Acun Ilıcalı bir sonraki hedefini açıkladı: Gelecek sezon play-off potasında yer almak istiyorum
16:47 Dondurmacıdaki Che Guevara fotoğrafını çekemeyen Nagehan Alçı olayın tüm detaylarını anlattı: Kendimi çırılçıplak hissettim
16:46 Özdağ'dan Soylu'ya sert sözler: Partimiz hakkında teknik ve fiziki takip talimatı vermişler! Soylu ile ilgili suç duyurusunda bulunacağız
16:42 FED'in faiz artırımı Amazon, Google, Tesla, Microsoft gibi devleri etkiledi: Milyonlarca dolar kayıp yaşandı
16:20 Gezi davasında 8 sanığın tutukluluklarına yapılan itiraz reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 17:24:50. #1.11#
SON DAKİKA: 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışması'nda finalistler belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement