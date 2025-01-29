230 Yıllık Ahşap Bina ve Sokak Geçidi - Son Dakika
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Kültür Sanat

230 Yıllık Ahşap Bina ve Sokak Geçidi

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Amasya'daki 230 yıllık ahşap binanın altından sokak geçiyor; restore edilmesi bekleniyor.

29.01.2025 09:46
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230 yıllık ahşap binanın altından sokak geçiyor

AMASYA - Amasya'da 230 yıllık iki katlı ahşap binanın altından sokak geçiyor. Ağaç direklerin ayakta tuttuğu binanın çökmesinden endişe duyan vatandaşlar, Gökmedrese Mahallesi'nde yıllardır Bakacak Kur'an Kursu adıyla kullanıldıktan sonra atıl hale gelen tescilli yapının restore edilerek yeniden aynı şekilde hizmet vermesini istiyor.

Hüseyin Hüsameddin Efendi'nin "Amasya Tarihi" isimli eserinde yazıldığına göre asıl adı "Hayriye Medresesi" adıyla kaydedilen binanın yapılışı 1795 olarak verilen bina 1952'den sonra mahalle mektebi şeklinde "Bakacak Kur'an Kursu" adıyla hizmet vermeye başladı. Çeşitli tadilatlarla geniş bahçesine açılan geçidin zamanla sokağa dönüştüğü binada 1990'lara kadar da çok sayıda öğrenci öğrenim gördü.

"Altından sokak geçen başka bina yok"

Çatısı çöken binanın restore edilerek yeniden kullanılması için başlatılan girişimlerin hızlandırılmasını isteyen Gökmedrese Mahallesi Muhtarı Cem Yeni, "Bu bölgede altından sokak geçen başka bir ahşap bina yok. Önceden Kur'an kursuydu, şimdi ise uzun süredir atıl vaziyette" dedi.

"Restore edilerek tekrar Kur'an Kursu olsun"

Altına araçların park ettiği binanın sokaktan geçen vatandaşlar için de risk oluşturduğunu anlatan mahalle sakinlerinden Yavuz Kocur, "Burası restore edilerek tekrar Kur'an Kursu olsun. Öyle bir imkan varsa çok mutlu oluruz. Öğrencisi azda olsa en azından bir Kur'an sesi istiyoruz" diye konuştu.

Sebahattin Önder de çatısından kiremitler düşen binanın en yakın zamanda restore edilmesi gerektiğini söyledi.

Hazırlanan proje son aşamada

Tarihi binanın restorasyonuna yönelik Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan projenin hayata geçirilmesi için son aşamaya gelindiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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