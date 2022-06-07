29 yıllık bıçakçı, yetiştirecek çırak bulamıyor: "Tarihi çarşı gibi benim de mesleğim tarih olacak" - Son Dakika
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29 yıllık bıçakçı, yetiştirecek çırak bulamıyor: "Tarihi çarşı gibi benim de mesleğim tarih olacak"

07.06.2022 10:46

29 yıllık bıçakçı, yetiştirecek çırak bulamıyor: "Tarihi çarşı gibi benim de mesleğim tarih olacak"KIRŞEHİR Ahiliğin başkenti Kırşehir'de, tarihi çok eski yıllara dayanan Uzun Çarşı'da bıçak ustası esnaf hem yaşamını sürdürüyor hem de mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

29 yıllık bıçakçı, yetiştirecek çırak bulamıyor: "Tarihi çarşı gibi benim de mesleğim tarih olacak"

KIRŞEHİR Ahiliğin başkenti Kırşehir'de, tarihi çok eski yıllara dayanan Uzun Çarşı'da bıçak ustası esnaf hem yaşamını sürdürüyor hem de mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

29 yıldır tarihi çarşıda bıçak ustası olarak çalışan Murat İşeri, 16 metrekarelik iş yerinde mesleğini sürdürmek için çırak bulamıyor. 1993 yılından bu yana bıçak bileyen, testere tamiri yapan ve çaydanlıkları onaran İşeri, "Faaliyette bulunduğum Uzun Çarşı eski tarihi bir çarşı. Bizden sonrasında ise bizim işimizi yapacak nesil yok. Çarşının tarihi bir çarşı olması gibi bizlerde tarih olup gideceğiz" dedi.

16 metrekare iş yerinde 2 çocuk okuttu

Kırşehir'de 93 yılında çırak olarak başladığı işinde 2 çocuk okutan İşeri, "Uzun çarşı içerisinde esnaflar birbirini tanıyor. Bizler de müşterilerimize ekonomik buhrandan ötürü gerekli ölçülerde yardımcı olmaktayız. 16 metrekare alanda 2 çocuk büyüttüm. Çocuklarım okuyor. Benim mesleğimi ise yapmak istemiyorlar. Bundan sonrasında gelen nesil nasıl bir çalışma içerisinde olur bilmiyorum ama tarihi çarşının en son esnafı bizleriz" diye konuştu.

Esnafların tecrübelerinden faydalanan Emre Altuner adlı genç işletmeci ise bazı eski meslek guruplarının çırak bulamama nedeniyle yok olmaya başladığını aktardı. Mahmut Sipahi adlı esnaf ise babalarından gördüklerini çarşıda uyguladıklarını ve ürün alsın almasın insanlara çay ikramında bulunma geleneğini sürdürdüklerini söyledi.

Anadolu'nun 5 bin yıllık tarihinin araştırıldığı ve 800 yıl öncesine ait kent merkezindeki Kalehöyük'ün yanında yer alan Osmanlı döneminden kalan Uzun Çarşı, tam kuruluş tarihi bilinmese de şehir ticaretine ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz dönem belediye tarafından ise eski görkemli günlerini kaybetmeye başlayan ve zamana direnen Uzun Çarşı'nın yeniden canlandırılarak Ahi esnafına yakışır hale getirilmesi için çalışma başlatılmıştı. Proje ile çarşıdaki 107 iş yerine cephe düzenlemesi yapıldı, sokağın zemin iyileştirilmesinin yanı sıra modern görünümlü üst örtüleriyle de genel düzenleme gerçekleştirildi.

29 yıllık bıçakçı, yetiştirecek çırak bulamıyor: Tarihi çarşı gibi benim de mesleğim tarih olacak
29 yıllık bıçakçı, yetiştirecek çırak bulamıyor: Tarihi çarşı gibi benim de mesleğim tarih olacak
29 yıllık bıçakçı, yetiştirecek çırak bulamıyor: Tarihi çarşı gibi benim de mesleğim tarih olacak
29 yıllık bıçakçı, yetiştirecek çırak bulamıyor: Tarihi çarşı gibi benim de mesleğim tarih olacak

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kırşehir, Çocuk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 29 yıllık bıçakçı, yetiştirecek çırak bulamıyor: 'Tarihi çarşı gibi benim de mesleğim tarih olacak' - Son Dakika

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