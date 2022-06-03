Türkmenistan'da 3 Haziran Uluslararası Bisiklet Günü dolayısıyla çok sayıda kişinin katılımıyla bisiklet turlarının düzenlendiğini kaydeden Amanlıyev, bugün dolayısıyla büyükelçilik olarak her yıl Ankara'da bisiklet turu etkinlikleri yaptıklarını aktardı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Eymir Gölü'nde bisiklet turu düzenlendi - Son Dakika

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