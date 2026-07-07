30. Geleneksel Kızılcabölük Festivali coşkuyla tamamlandı

Tavas Belediyesi ile Kızılcabölüklüler Vakfı iş birliğinde düzenlenen 30. Geleneksel Kızılcabölük Kültür, Sanat, Tekstil ve Moda Festivali, "İki Kaşık Bir Tabak Keşkek Hayrı" programı ve sanatçı Öykü Gürman'ın konseriyle sona erdi. Üç gün süren festival, yoğun katılım ve renkli etkinliklerle vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Tavas Belediyesi ile Kızılcabölüklüler Vakfı iş birliğinde düzenlenen 30. Geleneksel Kızılcabölük Kültür, Sanat, Tekstil ve Moda Festivali, üç gün süren etkinliklerin ardından "İki Kaşık Bir Tabak Keşkek Hayrı" programı ve sanatçı Öykü Gürman'ın konseriyle sona erdi. Yoğun katılımla gerçekleşen festival, kültür, sanat, tekstil ve müziği bir araya getirirken vatandaşlar konserlerde doyasıya eğlendi.

Festivalin son gününde düzenlenen geleneksel "İki Kaşık Bir Tabak Keşkek Hayrı" programında vatandaşlarla bir araya gelen Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Geleneksel değerlerin yaşatılmasının önemine vurgu yapan Başkan Tatık, festivalin her yıl daha da güçlenerek devam ettiğini ifade etti.

Başkan Tatık, "30. Geleneksel Kızılcabölük Kültür, Sanat, Tekstil ve Moda Festivali'nin üçüncü gününde düzenlenen 'İki Kaşık Bir Tabak Keşkek Hayrı' programında hemşehrilerimizle bir araya geldik. Yıllardır süregelen geleneklerimizi yaşatmaya, kültürümüzü gelecek nesillere aktarmaya ve birlik beraberliğimizi güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

Festivalin finalinde sahne alan Öykü Gürman ise seslendirdiği sevilen şarkılarla alanı dolduran vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Konser boyunca şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden katılımcılar, festival coşkusunu doyasıya yaşadı.

Festivalin başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tatık, "Festivalimizin son gününde, birbirinden renkli etkinliklerin ardından sahne alan Öykü Gürman, sevilen şarkılarıyla vatandaşlarımıza unutulmaz bir gece yaşattı. Birlikte söyledik, birlikte eğlendik, festival coşkusunu hep birlikte paylaştık. Kültürün, sanatın, tekstilin ve müziğin buluştuğu bu güzel organizasyonda bizlerle olan tüm hemşehrilerimize ve misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden biri olan festivalimizde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ