Şile Bezi Festivali'nde ustalara saygı ödülü verildi - Son Dakika
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Şile Bezi Festivali'nde ustalara saygı ödülü verildi

05.08.2022 11:19
Şile Bezi Festivali'nde ustalara saygı ödülü verildi

33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nde ilçede bez dokuyan, diken, işleyen ve hala Şile beziyle ekmeğini kazanan ve uzun yıllar Şile bezine emek veren ustalara saygı ödülü verildi.

33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nde ilçede bez dokuyan, diken, işleyen ve hala Şile beziyle ekmeğini kazanan ve uzun yıllar Şile bezine emek veren ustalara saygı ödülü verildi.

Ödülleri AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, İlçe Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Garnizon Komutanı Hazel Yılmaz verdi. Törende konuşan Şİle Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "150 yılı aşkın serüvene sahip Şile bezi ilçenin kültürel değeridir. Bugüne kadar bezimizi yaşatan bu büyük ustalarımıza  şükranlarımı sunuyorum.Uzun yıllar bezimize emek vermiş her bir ustamızın bizde yeri ayrıdır. Şile Belediyesi olarak yarım asırdan fazla Şile beziyle hayatını sürdüren ve bugün halen Şile beziyle geçim sağlayan ustalarımızı unutmak mümkün değil" dedi.

"USTALARIMIZIN ÖNLERİNDE SAYGIYLA EĞİLİYOR ELLERİNDEN ÖPÜYORUM"

Festivalin başlangıcından bu zamana kadar emeği geçen eski başkanlara teşekkürlerini ileten Şile Belediye Başkanı Ocaklı, "Adına Festivaller düzenlenen ve 33 yılında kültürel değerimizin ilmek ilmek işlenmesini kumda yıkanmasını, el tezgahlarında dokunmasına varana kadar o meşakkatli süreci hep birlikte izledik. Teşekkürün en büyüğünü elbette bizleri kırmayarak gelen rahatsızlıklarından dolayı gelemeyen ama aileden temsilci gönderen tüm ustalarımızın önlerinde saygıyla eğiliyor ellerinden öpüyorum" şeklinde konuştu.

"BU MACERA SEVGİYE, SAYGIYA DÖNDÜ VE BEN ARTIK ŞİLELİ OLDUM"

İlçe Garnizon Komutanı Hazel Yılmaz da "14 yıl oldu Şile maceramız. Ama bu macera sevgiye, saygıya döndü ve bende artık Şileli oldum. Tarih var, kültür var, doğal güzellikler var, kültürel değerlerimiz var işte onların en başını çekense üzerimizde bu sıcak yaz akşamlarında serin tutan Şile bezimiz var. Ben de bu saygıdeğer ustalarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İlçe Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya ise iki yıldır Şile'de görev yaptığını bugüne kadar Şile için kim bir çivi çaktıysa, taş taş üstüne koyduysa ve en önemlisi ilçeye kim sahip çıktıysa kendilerine teşekkür ederken ilçenin kültürel değeri olan Şile bezini bugünlere taşıyan ustalara ayrıca teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından ustalara anı plaketleri verildi. Program sonunda bazı ustaların yaşlı olmasından dolayı yürümekte güçlük çektikleri, görevlilerin yardımıyla sahneden ayrıldıkları dikkat çekti.

Festivalin 4'üncü gününde düzenlenen Şile Bezi Ustalarına Saygı Ödül Töreni'nin ardında AFARA orkestrası eşliğinde Uğur Aslan konser verdi.


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Kaynak: DHA

Nebi Kaya, AK Parti, Hisarcık, Şile, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şile Bezi Festivali'nde ustalara saygı ödülü verildi - Son Dakika

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