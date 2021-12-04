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36 yıllık esnaf unutulmaya yüz tutan kasetleri pazarlarda sergiliyor - Son Dakika

36 yıllık esnaf unutulmaya yüz tutan kasetleri pazarlarda sergiliyor

04.12.2021 10:44

36 yıllık esnaf unutulmaya yüz tutan kasetleri pazarlarda sergiliyor 36 yıllık esnaf Şükrü Ergin, şarkıların internetten, akıllı telefonlardan dinlenildiği günümüzde, kasetler çoktan tarih olsa da pazar, pazar dolaşarak kaset tezgahını açmaya devam ediyor Giresun'da 36 yıllık pazarcı esnafı...

36 yıllık esnaf unutulmaya yüz tutan kasetleri pazarlarda sergiliyor

36 yıllık esnaf Şükrü Ergin, şarkıların internetten, akıllı telefonlardan dinlenildiği günümüzde, kasetler çoktan tarih olsa da pazar, pazar dolaşarak kaset tezgahını açmaya devam ediyor

GİRESUN - Giresun'da 36 yıllık pazarcı esnafı Şükrü Ergin, şarkıların internetten, akıllı telefonlardan dinlenildiği günümüzde kasetler çoktan tarih olsa da mesleğinden kopamıyor.

Giresun'da ilçe pazarlarını dolaşarak 36 yıldır kaset satan 65 yaşındaki Şükrü Ergin teknolojinin gelişmesiyle plak, kaset, CD, DVD, flash bellek, hafıza kartı, akıllı telefon ve son olarak internetten dinlenen müziklere rağmen kasetçilik mesleğini, çok sevdiği için devam ettiğini söyledi.

İlçe pazarlarını dolaşarak yüksek sesle çaldığı müziklerle adeta açık hava konseri veren Ergin, piyasaya çıktığı dönemlere damgasını vuran sanatçılara ait kasetleri tezgahında itinayla dizerek, müşterilerini nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

Kaset çıkaran da bitti, alan da, satan da bitti

Neredeyse 10 yıldır kaset çıkartan sanatçıların kalmadığını anlatan Ergin, "Daha önceleri Görele'nin Çavuşlu Beldesi'nde market çalıştırıyordum. 80 yıllarda popüler olan ve peynir, ekmek gibi satılan kaset satışına başladım. Baktım ki işler iyi gidiyor ilçe pazarlarında tezgah açarak satmaya başladım. O dönemlerde kaset yapan sanatçılarda da üretim çoktu. Neredeyse ayda yeni bir kaset çıkıyordu piyasaya. Mahalli sanatçılarda da kaset çıkarma furyası vardı ki adeta bir bireriyle yarış halindeydiler. Tabi bu da bizim için yeni ürün, yeni Pazar imkanı demekti. Şimdi neredeyse 10-15 yıldır kaset çıkartan sanatçı kalmadığı gibi bu kasetlerde yerini bu süreç içerisinde CD, DVD, flash bellek, hafıza kartı, akıllı telefonlarına bıraktı. Sanatçılarda klip çekip, single parçalar çıkarmaya başladı" dedi.

Teknolojiyle bir meslek yok oldu

Nerdeyse 40 yıla yakın zamandır pazar pazar dolaştığını ancak son yıllarda sadece alışkanlıktan vazgeçemediğini ifade eden Ergin, "Teknolojinin gelişmesiyle kasetçilik mesleği de yok olmaya yüz tuttu. Bir dönemler plaklar vardı, yerini kasetlere bıraktı, kasetlerle beraber CD ve DVD'ler çıktı. Şu anda da müzik, flash bellek, hafıza kartlarına girdi. Şimdiki nesil cep telefonuyla müziğe, filme, her şeye ulaşabiliyor. Bu sektör bitti zaten, son demlerini yaşıyor. Eskiden pazarlarda günde en az 20,25 kaset satarken, şimdilerde ayda yılda biri kaset satıyorum. Esasında bu işi bırakmak istiyorum ama alışkanlık var. Bir de elimde binlerce kaset var, bunlar çöpe gitsin istemiyorum. Bu yüzden de devam ediyorum. Yani bu işi bırakmak istiyorum ama iş beni bırakmıyor" diye konuştu.

Tezgahında zamana yolculuk yapılıyor

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Giresun Temsilcisi Ahmet Torun ise bunun bir kültür olduğunu ifade ederek, "Yıllardır pazar pazar kaset satanlar bir değil birçok kişi vardı. Pazarın her tarafından müzik sesleri yükselirdi. Kiminde kemençe çalar, kimdi arabesk çalardı. Halk pazarları adeta kaset satıcılarıyla karnaval, eğlence yerine dönerdi. Şimdilerde bir tek Şükrü Ergin kaldı. Bu konuda kendisini kutluyoruz. Hala hiç kaset satamasa da pazarlarda onu görmek bir geleneği yaşattığını görmek bizi de mutlu ediyor. Şükrü Ergin sanki satış yapmak için değil elindeki kasetleri sergiliyor. Tezgahını dolaşarak 80'li, 90'lı yılların en çok satan kasetlerini, afişlerini müzeyi gezer gibi geziyoruz inceliyoruz. Bizi tezgahında adeta zamanda yolculuğa çıkartıyor" şeklinde konuştu.

36 yıllık esnaf unutulmaya yüz tutan kasetleri pazarlarda sergiliyor
36 yıllık esnaf unutulmaya yüz tutan kasetleri pazarlarda sergiliyor
36 yıllık esnaf unutulmaya yüz tutan kasetleri pazarlarda sergiliyor
36 yıllık esnaf unutulmaya yüz tutan kasetleri pazarlarda sergiliyor

Hisarcık, Giresun, Müzik, Esnaf, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 36 yıllık esnaf unutulmaya yüz tutan kasetleri pazarlarda sergiliyor - Son Dakika


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