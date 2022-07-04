45 bin kişinin katılım sağladığı "Tatvan Doğu Anadolu Fuarı" sona erdi - Son Dakika
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45 bin kişinin katılım sağladığı "Tatvan Doğu Anadolu Fuarı" sona erdi

04.07.2022 01:08

45 bin kişinin katılım sağladığı "Tatvan Doğu Anadolu Fuarı" sona erdi Bitlis'in Tatvan ilçesinde 54'üncüsü düzenlenen "Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali" sona erdi.

45 bin kişinin katılım sağladığı "Tatvan Doğu Anadolu Fuarı" sona erdi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 54'üncüsü düzenlenen "Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali" sona erdi.

COVID-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında düzenlenemeyen Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali bu yıl yapılan birçok etkinlik ile başlamıştı.

Tatvan Belediyesi tarafından 3 gün boyunca süren festivalde, kortej yürüyüşü, geleneksel halk oyunları yarışması, maraton koşusu, kort tenisi, masa tenisi, yüzme, satranç, yağlı direk, çocuk etkinlikleri, sihirbaz gösterileri ve birbirinden eğlenceli konserler yapıldı. Tatvan Sahili Etkinlik alanında düzenlenen fuara 3 gün boyunca yaklaşık 45 bin vatandaş katıldı. Fuarın finalinde ise Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı Öykü Gürman sahne aldı. Etkinlik alanına sığmayan vatandaşlar birbirinden güzel şarkıları dinlemek için Van Gölü sahil kenarına kadar taştı. Konserde şarkılara sık sık eşlik eden vatandaşlar doyasıya eğlenirken 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı.

Konserde konuşan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yoğun katılım ile fuarın sona erdiğini fakat 10 Haziran tarihinde yeniden konserlerin devam edeceğini söyleyerek tüm halka teşekkür etti.

Ardından Geylani, Öykü Gürman'a çiçek vererek hediye takdim etti. Konser havai fişek gösterileri ile sona erdi.

Konsere, Bitlis Vali Yardımcıları İzzet Cem Eser ile Furkan Seyman, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir ile eşi Havva Erdemir, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve binlerce vatandaş katıldı.

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Kaynak: İHA

Tatvan Belediyesi, Bitlis, Tatvan, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 45 bin kişinin katılım sağladığı 'Tatvan Doğu Anadolu Fuarı' sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 45 bin kişinin katılım sağladığı "Tatvan Doğu Anadolu Fuarı" sona erdi - Son Dakika
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