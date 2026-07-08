"Kafkasör Festivali" boğalı kortej yürüyüşüyle başladı - Son Dakika
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"Kafkasör Festivali" boğalı kortej yürüyüşüyle başladı

"Kafkasör Festivali" boğalı kortej yürüyüşüyle başladı
08.07.2026 20:29  Güncelleme: 20:32
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Artvin'in simgesi haline gelen Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali'nin 45'incisi, geleneksel boğalı kortej yürüyüşüyle başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği boğa, festival coşkusuna renk kattı.

Artvin'in simgelerinden biri haline gelen Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali'nin 45'incisi, geleneksel boğalı kortej yürüyüşüyle başladı.

Artvin'in 45 yıllık geleneği Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali, boğanın da yer aldığı kortej yürüyüşüyle başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği boğa, festival coşkusuna renk kattı. Artvin Belediyesi Hizmet Binası önünden başlayan korteje Artvin Vali Yardımcısı İsmail Erdoğan, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kafkasör Yaylası'nda gerçekleştirilecek geleneksel boğa güreşlerinde mücadele edecek boğaları temsilen getirilen boğa, şehir merkezinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Cep telefonlarıyla görüntülenen boğa, kortejin ilgi odağı olurken renkli görüntüler oluşturdu.

Valilik Önü Milli İrade Meydanı'nda sona eren kortejin ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Program, Artvin 08 Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibi'nin gösterileriyle devam etti.

Açılışta konuşan Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Kafkasör Festivali'nin Artvin'in kültürünü, geleneklerini ve birlik beraberliğini yansıtan önemli bir değer olduğunu belirterek, festivalin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Erdem, "Bu festival sadece belediyemizin değil, tüm Artvin halkının festivalidir. Esnafımızdan kurumlarımıza kadar birçok kişi destek verdi. Katkı sağlayan, emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Renkli görüntülerle başlayan 45. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali, konserler, kültürel etkinlikler ve geleneksel boğa güreşleriyle devam edecek. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 'Kafkasör Festivali' boğalı kortej yürüyüşüyle başladı - Son Dakika

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