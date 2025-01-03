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466 yıllık tarihi camide 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif okundu

ÇANKIRI - Çankırı'da bulunan 466 yıllık Sultan Süleyman Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif okundu.

Çankırı il merkezinde bulunan 466 yıllık Sultan Süleyman Camii'nde Cuma namazı öncesi, 15 Temmuz 2016'daki silahlı terör örgütü FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit düşenler için Mevlid-i Şerif okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif okunmasının ardından Cuma namazın ı kılan vatandaşlar, ellerini semaya açarak şehitler için dua etti.