466 yıllık tarihi camide 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif okundu
ÇANKIRI - Çankırı'da bulunan 466 yıllık Sultan Süleyman Camii'nde 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif okundu.
Çankırı il merkezinde bulunan 466 yıllık Sultan Süleyman Camii'nde Cuma namazı öncesi, 15 Temmuz 2016'daki silahlı terör örgütü FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit düşenler için Mevlid-i Şerif okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif okunmasının ardından Cuma namazın ı kılan vatandaşlar, ellerini semaya açarak şehitler için dua etti.
Son Dakika › Kültür Sanat › 466 yıllık tarihi camide 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif okundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.