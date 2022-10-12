"47. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri"ni kazananlar açıklandı - Son Dakika
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"47. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri"ni kazananlar açıklandı

12.10.2022 17:56
"47. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri"ni kazananlar açıklandı

Bu yıl 47'incisi verilen "İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri"ni kazananlar belli oldu.

Bu yıl 47'incisi verilen "İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri"ni kazananlar belli oldu.

Devlet Tiyatrolarından (DT) yapılan açıklamaya göre, Türk oyun yazarı İsmet Küntay adına aralıksız 47 yıldır verilen ödüller sahiplerini buldu.

Gazeteci, Yazar ve Eleştirmen Hayati Asılyazıcı'nın seçici kurul başkanlığını yaptığı, Nilgün Serimoğlu, Oya Gökberk, Şerif Köyan, Oğuz K. Oğuz, Mehmet Erhan Sar, Seda Demirel ve Ahmet Duman'dan oluşan "İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu" 2021-2022 dönemini değerlendirdi.

İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "İyi Şanslar" oyunuyla Okday Korunan, 45. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Oyun Yazarı" ödülünü kazanırken, 46. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri'nde İstanbul Devlet Tiyatrosu, "Kültür ve Sanata Katkı Özel Ödülü"ne layık görüldü.

47. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri'nde ise İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Metin Belgin, "İsmet Küntay Tiyatro Özel Ödülü"nün sahibi oldu.

Önceki iki yılda küresel salgın sebebiyle ödüller açıklanmış fakat ödül teslim töreni yapılamamıştı. Bu yıl düzenlenecek ödül töreninde, geçmiş iki döneme ait ödüller de sahiplerine verilecek.

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Kaynak: AA

Devlet Tiyatroları, İsmet Küntay, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat '47. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri'ni kazananlar açıklandı - Son Dakika

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