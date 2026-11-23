Atatürk Lisesi yatılı okul arkadaşları, 48 yıl sonra aileleriyle birlikte Eskişehir'de bir araya geldi.

Atatürk Lisesi'nde 1978 yılında aynı sıraları paylaşan, aynı pansiyonda kalan ve gençlik yıllarını birlikte geçiren yatılı okul arkadaşları, aradan geçen 48 yılın ardından Eskişehir'de düzenlenen anlamlı bir buluşmada yeniden bir araya geldi.

Ailelerin de katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada yılların özlemi giderilirken, duygu dolu anlar yaşandı. Eski günlerin hatırlandığı, dostlukların yeniden pekiştiği toplantı, katılımcılara unutulmaz anılar bıraktı.

Organizeyi yapan Mustafa Arslan, yaptığı konuşmada, 1978 yılında Eskişehir Atatürk Lisesi'nin sıralarından ve pansiyon odalarından hayata uğurlanan bir nesil olduklarını belirterek, aradan geçen 48 yıla rağmen dostluk bağlarının kopmadığını ifade etti. Mustafa Arslan, "Bugün yeniden bir aradayız. Yüzlerimizde yılların izleri, saçlarımızda aklar olsa da içimizde hala o günlerin heyecanını taşıyoruz. 48 yıl önce Eskişehir Atatürk Lisesi pansiyonunda başlayan dostluk, yıllar sonra aynı şehirde, aynı heyecan ve aynı sevgiyle yeniden hayat buldu" dedi.

Konuşmasında, aralarında bulunamayan arkadaşlarını da unutmayan Mustafa Arslan, hayatını kaybeden şehit pilot Fedai Aydın ile Mehmet Bali, İbrahim Odacı, Zekeriya Güner ve Hüseyin Cantaş'ı rahmet, minnet ve özlemle andı.