5 milyon yıllık Tulumtaş Mağarası'nın resmi açılışı yapıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy:
"Mağara hem arkeolojik hem de doğal sit alanı olarak çok değerli bir bölge"
ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi açılışı yapılan Tulumtaş Mağarası'na ilişkin, "Mağara, hem arkeolojik olarak hem de doğal sit olarak çok çok değerli bir bölge" dedi.
Ersoy, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Ankara Çevre Yolu'nun inşası için işletilen taş ocağında yapılan çalışmalar sırasında keşfedilen Tulumtaş Mağarası'nın resmi açılış törenine katıldı. Törende konuşan Ersoy, Tulumtaş Mağarası'nın 5 milyon yıl önceye dayandığını, son 1 milyon yıl içerisinde ise gelişiminin hızlanarak sarkıtlar ve dikitlerin oluştuğunu, birleşmenin sonucunda sütunların oluştuğunu kaydetti. Mağaranın şans eseri keşfedildiğini dile getiren Ersoy, "Ankara Çevre Yolu inşaatı sırasında keşfediliyor. Sonra Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca birinci derece doğal sit ilan ediliyor. Sonrasında da özellikle Gölbaşı Belediyesinin çabalarıyla turizme kazandırılıyor" dedi.
"Mağara, hem arkeolojik olarak hem de doğal sit olarak çok çok değerli bir bölge"
Mağaranın bulunduğu bölgede höyükler olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Bu höyükler, özelikle Tulumtaş Höyüğü önemli. Orta Tunç Çağı, Helenistik Roma ve Doğu Roma dönemine ait yerleşim katmanları bulunmuş. Hem arkeolojik olarak hem de doğal sit olarak çok çok değerli bir bölgede bulunuyoruz" diye konuştu.
Bakan Ersoy, Tulumtaş Mağarası'na yapılan sinevizyon ekranı sayesinde mağarayı ziyarete gelen vatandaşların tarihi bilgilere rahatlıkla ulaşabildiğini ifade etti. Toplamda 206 metrelik yürüyüş yolu yapıldığını dile getiren Ersoy, bu sayede ziyaretçilerin keyifle gezebileceği bir ortam oluşturulduğunu kaydetti. Bakan Ersoy, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e mağarada yapılan çalışmalar ve katkılar için de teşekkür etti.
Mağaranın resmi açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de katıldı.
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