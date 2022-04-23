5 ülkeden gelen çocuklar barışın resmini çizdi - Son Dakika
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5 ülkeden gelen çocuklar barışın resmini çizdi

23.04.2022 15:03

5 ülkeden gelen çocuklar barışın resmini çizdi Uluslararası Resim Çalıştayı'nda 'barış' resmedildi Atakum Belediyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Uluslararası Resim Çalıştayı'nda 5 ülke vatandaşı 10'larca çocuk barışın...

5 ülkeden gelen çocuklar barışın resmini çizdi

Uluslararası Resim Çalıştayı'nda 'barış' resmedildi

SAMSUN - Atakum Belediyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Uluslararası Resim Çalıştayı'nda 5 ülke vatandaşı 10'larca çocuk barışın resmini çizdi.

Doç. Dr. Sena Sengir Aydın küratörlüğünde OMÜ ve Atakum Belediyesi iş birliği ile Atakum Kent Meydanı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Uluslararası Resim Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya Türkiye, Portekiz, Romanya, Estonya ve Polonya'dan katılan onlarca öğrenci "Barışı Resmediyorum" etkinliği ile barış resimleri çizdiler.

Dünyanın hiçbir ülkesinde çocuklara emanet edilmiş bir milli bayramın olmadığına dikkat çeken Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "23 Nisan, çocuklarımızın bayramı. Dünyanın hiçbir yerinde çocuklara emanet edilmiş böyle bir milli bayram yok. Türk çocukları bu nedenle çok şanslı. 23 Nisan'ın 102. yıldönümünü kutluyoruz. 23 Nisan'ın bir başka anlamı da ulusal egemenliğin yani saraydaki, ahalideki, kişilerdeki iktidar gücünün halka aktarılmasıdır. Dünyada ilk kez Türk çocuklarına emanet edilmiş milli bir gündür" dedi.

"Tüm çocuklar barışın resmini çiziyor"

Çalıştaya katılan tüm çocukların barışı resmettiklerini ifade eden Başkan Cemil Deveci, "Kutlamaların yanı sıra uluslararası bir etkinlik de yapıyoruz. 5 ülkeden gelen çocukların katıldığı Samsun'daki ilk Uluslararası Resim Çalıştayı'nı gerçekleştiriyoruz. Portekiz, Romanya, Polonya, Estonya ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen çocuklar çalıştayımızda hem kaynaşıyorlar hem de barış duygusunu birbirlerine aşılıyorlar. Çocuklarımız ayrıca sanatın barışçı ve hızını kullanarak Atakum'dan dünyaya mesaj vermeye çalışıyorlar. Türkiye'nin kurucusu 'Yurtta barış, dünyada barış' demiştir. Buradaki çocuklar da hep birlikte barışın resmini çiziyorlar" diye konuştu.

Türkiye'de 23 Nisan'da önemli bir etkinlikte yer aldıkları için mutlu olduklarını ifade eden yabancı öğrenciler ise, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türkiye'de olmaktan çok mutluyuz. Hep birlikte burada barışın resmini çiziyoruz. İnşallah dünyada da barış ortamı bir an önce sağlanır ve herkes mutlu bir şekilde yaşamını sürdürür" ifadelerini kullandılar.

Öte yandan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Atakum Kent Meydanı'nda doyasıya kutlandı. Çocuklar, birbirinden farklı birçok etkinlikte keyifli zaman geçirdi.

5 ülkeden gelen çocuklar barışın resmini çizdi
5 ülkeden gelen çocuklar barışın resmini çizdi
5 ülkeden gelen çocuklar barışın resmini çizdi
5 ülkeden gelen çocuklar barışın resmini çizdi

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Togo Cumhuriyeti, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 5 ülkeden gelen çocuklar barışın resmini çizdi - Son Dakika


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