50 bin adet çividen oluşan Esmaül Hüsna tablosu görücüye çıktı - Son Dakika
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50 bin adet çividen oluşan Esmaül Hüsna tablosu görücüye çıktı

05.05.2022 14:57
50 bin adet çividen oluşan Esmaül Hüsna tablosu görücüye çıktı

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kursiyerleri, çivi ve tellerden ürettiği filografi sergisi sanatseverlerle buluştu.

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi kursiyerleri, çivi ve tellerden ürettiği filografi sergisi sanatseverlerle buluştu. Eserlerin arasında Ebru Işık'ın 10 kilo ağırlığındaki 50 bin adet çiviyle yaptığı Esmaül Hüsna tablosu ilgi odağı oldu.

Yok olmaya yüz tutan filografi sanatı Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde hayat bulmaya devam ediyor. Üniversite öğrencisinden ev hanımına kadar farklı kesimlerden kadının bir arada olduğu kurs öğrencileri, aldıkları eğitimin ardından yaptıkları eserleriyle bir sergi oluşturdu.

SABIR, ÖZEN VE TİTİZLİK İSTİYOR

Serginin açılışını yeni Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir yaptı. Zor olmasına rağmen bu sanata gönül veren kadınları tebrik eden Özdemir, "Filografi sabır, özen ve titizlik isteyen yorucu bir sanat. Azminizden dolayı sizleri yürekten kutluyorum. Herkesin sizleri örnek alması gerekir" dedi. Özdemir daha sonra sergiyi gezip tabloları yakından inceledi ve sahiplerinden bilgi aldı.

BU İŞİ ZEVKLE YAPIYORUM

Sergideki en dikkat çeken eserlerden biri ise Ebru Işık'ın 50 bin adet çivi ile yaptığı Esmaül Hüsna tablosu oldu. 2 yıldır eğitim aldığını söyleyen Işık, "Bu işi zevkle yapıyorum. Çivileri çakarken çok keyif aldım. 3 ay sürdü. 2.5 ay boyunca çivi çaktım. Geri kalan 15 günde tel sardım. Bu tablo için 10 kilogram ağırlığında 50 bin adet çivi kullandım" dedi.


50 bin adet çividen oluşan Esmaül Hüsna tablosu görücüye çıktı
50 bin adet çividen oluşan Esmaül Hüsna tablosu görücüye çıktı
50 bin adet çividen oluşan Esmaül Hüsna tablosu görücüye çıktı
50 bin adet çividen oluşan Esmaül Hüsna tablosu görücüye çıktı
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Bağcılar Belediyesi, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat 50 bin adet çividen oluşan Esmaül Hüsna tablosu görücüye çıktı - Son Dakika


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