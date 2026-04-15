50. Turizm Haftası Çanakkale'de Başladı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

50. Turizm Haftası Çanakkale'de Başladı

15.04.2026 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de 50. Turizm Haftası etkinlikleri törenle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez ile Çanakkale Belediyesi Başkan Vekili Hanifi Araz Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Esirgemez, 2026'nın bu anlamlı haftasında medeniyetlerin buluşma noktası olan Çanakkale'de, turizmin geleceğini konuşmanın, yön vermenin bir onur olduğunu dile getirdi.

Esirgemez, turizmin sadece ekonomik bir faaliyet değil, dil, din ve ırk gözetmeksizin insanları bir araya getiren, barış köprüleri kuran evrensel bir dil olduğunu ifade ederek, "Bir nevi bacasız sanayi olarak adlandırdığımız bu sektör 2026 dünyasında sadece gezmek değil deneyimlemek ve anlamak üzerine kurulu bir sektöre dönüşmüştür. Bizler misafirperverliğimizi bu yeni dünyanın standartlarıyla birleştirerek ülkemizi ve Çanakkale'mizi bir çekim merkezi haline getirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Çanakkale'nin sadece yaz aylarında değil, 12 ay boyunca dalış turizminden eko turizme, inanç turizminden gastronomi ve kültürel turizme geniş bir yelpazede hizmet verdiğini aktaran Esirgemez, 2026 yılı yatırım programlarıyla desteklenen projelerin, şehri sadece bir geçiş güzergahı değil bir destinasyon merkezi haline de getirdiğini söyledi.

Esirgemez, turizmin başarısının sadece tesislerin kalitesiyle değil doğayı korumakla tarihe sahip çıkmakla ve her bir vatandaşın turizm elçisi gibi davranmasıyla mümkün olabileceğini sözlerine ekledi.

Katılımcılar daha sonra Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bandosu ile okul bandosu eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndan kordon boyundaki İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binası önüne kadar yürüdü. Öğrencilerin halkoyunları gösterisinin ardından etkinlik sona erdi.

Törene Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Çanakkale Ticaret Borsası Genel Sekreteri Sevcan Elver, turizmciler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Turizm Haftası, Kültür Sanat, Etkinlikler, Çanakkale, Turizm, Kültür, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 12:43:31. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.