527 yıllık tarihiyle hizmet vermeye devam ediyor - Son Dakika

- 527 yıllık tarihiyle hizmet vermeye devam ediyor

2. Beyazıt tarafından yaptırılan köprü, tarihe tanıklık ediyor

Köprü hakkında bilgi veren Namık Cihan:

SAKARYA - Sakarya'nın Geyve İlçesinde 2. Beyazıt tarafından yaptırılan ve 527 yıllık tarihi olan köprü bölge halkına hizmet vermeye devam ediyor.

Sakarya Nehri üzerine Osmanlı Padişahı 2. Beyazıt tarafından 1495 yılında yaptırılan 527 yıllık '2. Beyazıt Köprüsü' geçirdiği onarım işlemlerine rağmen vatandaşlara hizmet sunmaya devam ediyor. 195 metre uzunluğu ve 5 buçuk metre eniyle tarihe tanıklık eden köprü, Alifuatpaşa Mahallesini Geyve ilçesine bağlıyor. Dönemin padişahı olan 2. Beyazıt'ın mimar ve mühendisi Fakir Abdullah tarafından tasarlanan on dört ayak üzerine kemerli kesme taş köprünün kitabesinde, "Bu köprü tarihte devir açan Fatih'in oğlu II. Beyazıt tarafından H. 901 yılında yaptırılmıştır" ifadesi yer alıyor. Tamamı on dört gözlü olan köprünün yıkılan kemerleri demir malzemelerle onarılırken Cumhuriyet döneminde de altına çelik iskelet konularak iki kez restore edildi. Geyve ilçesinin tarihi hakkında kitapları bulunan Namık Cihan ise köprünün stratejik bir amaçla yapıldığını aktardı.

"Günümüzde de kullanılan bir köprüdür"

2. Beyazıt tarafından yaptırılan ve 527 yıllık tarihi olan köprü hakkında bilgi veren Namık Cihan, "Köprü doğal tahribatlar neticesinde kullanılamaz hale gelince 2. Beyazıt, Mısır ve Ankara seferleri sırasında Anadolu'ya geçen ordugahını rahat bir yolculuk yapabilmesi adına bu köprüyü onartmıştır. Osmanlı, ordugahının geçtiği yerlere köprü, hamam ve cami yaptırmıştır bunlardan bir tanesi de günümüze gelen bu köprüdür. Bu köprünün bir özelliği vardır. Köprüye baktığımıza ortasının boş olduğunu görürüz bu boşluk tahtalarla kapatılıyordu ve herhangi bir işgal ya da savaşa sebep olan bir pozisyon ortaya çıktığı zaman bu tahtalar kaldırılarak diğer tarafta bulunan kötü niyetlilerin kendi bölgelerine girmesi engelleniyordu. Farklı zamanlarda oluşan tahribatlar sebebiyle onarım görmüş, Osmanlıdan günümüze kadar gelmiş ve günümüzde de kullanılan bir köprüdür" dedi.