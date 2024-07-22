528 yıllık vakıf yeniden sünnet hizmeti verdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

528 yıllık vakıf yeniden sünnet hizmeti verdi

Sultan II. Beyazid tarafından 1496 yılında kurulan ve toplu sünnet hizmeti veren vakıf, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 528 yıl sonra yeniden hizmet verdi. Vakfın vakfiyesi gereği, 23 çocuk için toplu sünnet töreni düzenlendi. Sünnet yemeği yiyen çocuklar şehir turu yaptı ve çeşitli hediyeler aldı. Etkinlik, Hacivat-Karagöz oyunu izlenmesiyle sona erdi.

22.07.2024 23:09
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528 yıllık vakıf yeniden sünnet hizmeti verdi

TOKAT - Sultan II. Beyazid tarafından 1496 yılında kurulan ve toplu sünnet hizmeti veren vakıf, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 528 yıl sonra yeniden hizmet verdi.

Amasya'da Sultan II. Beyazid tarafından 1496 yılında kurulan "Çocukları Sünnet Ettiren Vakfı"nın vakfiyesi, 528 yıl sonra Tokat'ta yeniden hizmet verdi. Vakfın, "Sünnet edilmesi lazım gelenler sünnet edile. Sünnet edilmesi gereken çocuğa münasip güzel elbise verile" hayır şartı gereği, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmetlerinden faydalanan 23 çocuk için toplu sünnet töreni düzenlendi. Gülbahar Hatun İmaretinde sünnet yemeği yiyen çocuklar, il protokolü tarafından tahsis edilen makam araçlarıyla şehir turu yaptı. Konvoya, Tokatlı motor severler de eşlik etti. Polis eşliğinde yapılan araç korteji, Tokat Mevlevihane Vakıf Eserleri Müzesine ulaştı. Burada müzeyi gezen çocuklar, daha sonra palyaçolar eşliğinde eğlenceli vakit geçirdi. Sünnet töreninin devamında düzenlenen mevlit programına Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır İşleri Daire Başkanı Taner Karadayı, Tokat vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, il protokolü ve sünnet düğünü yapılan çocukların aileleri katıldı. Programda sünnet olan çocuklara bisiklet, çeşitli hediyeler ve altın takdim edildi. Etkinlik, çocukların Hacivat-Karagöz oyunu izlemesiyle sona erdi.

"Ecdadımız toplumun ihtiyaçlarını önemsemiş"

Vakıf geleneği hakkında bilgiler veren Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan; "528 yıl önce 1496 tarihinde kurulmuş olan çocukları sünnet ettiren vakfın vakfiyesinde çocuklardan sünnet edilmesi lazım gelenler sünnet edile, sünnet edilmesi gereken çocuğa münasip, güzel elbiseler verile hayır şartı gereği bu vakıf geleneğini devam ettirmek için bölge müdürlüğümüz hizmetlerinden faydalanan ailelerimizden toplamda 23 çocuğumuza bu toplu sünnet şölenini yapmaktayız. Vakıflar ve sundukları hizmetler bize gösteriyor ki hem Selçuklular hem de Osmanlı Devleti yaşadığı toplumun ihtiyaçlarını önemsemiş, çözüm bulmaya çalışmışlardır. Böylece sosyal hayatta yardımlaşma ve dayanışmanın öncüleri olmuşlardır. Bizler de Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak bize miras kalan bu vakıfları ve vakıf eserlerini yaşatmaya devam ediyoruz" dedi.

"Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır işleri Daire Başkanı Taner Karadayı ise "Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak kuruluşumuzun 100'üncü yılında bazı yeni hayır şartlarıyla 81 ilde faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Sünnet organizasyonunda bugün burada 23 çocuğumuzun sünneti yaptırılmış ve kendilerini gördüğümüz gibi hediyeler takdim edilmekte. Sünnet şöleni yapılmaktadır. Ben tekrar Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze ve bölge müdürlüğümüzde bu işlere ve bu organizasyona emek veren arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Genel müdürümüzün, sayın Sinan Aksu'nun selamlarını arkadaşlarımıza iletiyorum" dedi.

Sünnet törenine katılan çocuklar ve aileleri de emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 528 yıllık vakıf yeniden sünnet hizmeti verdi - Son Dakika

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