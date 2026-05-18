54. Uluslararası Sultanhisar Atça Nysa Çilek Festivali sona erdi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bu yıl 6-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen 54. Uluslararası Sultanhisar Atça Nysa Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali, dolu dolu geçen programların ardından sona erdi. Sultanhisar ve Atça'da düzenlenen festival, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda halk oyunları ekibini ağırladı. Festival kapsamında Gürcistan, Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek'ten gelen ekiplerin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden halk oyunları toplulukları sahne aldı. Ege Bölgesi'nin en uzun soluklu festivallerinden biri olan etkinlikte, gösteriler, konserler, yarışmalar ve panayırlar yoğun ilgi gördü. Festivalin Sultanhisar ayağı 6-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Etkinlikler çeşitli konserler ve gösterilerle başlarken, 8 Mayıs'ta kortej yürüyüşü ile resmi açılış yapıldı. Açılış programında Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'nın konuşmasının ardından halk oyunları gösterileri ve çilek tanıtımı yapıldı. Akşam programında ise sanatçı Coşkun Sabah sahne aldı.

9 Mayıs'ta Aydan Kahraman konseri düzenlenirken, 10 Mayıs'ta "Nysa Zarafet Güzeli" yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada Edirne'den Elif Şimşek birinci olurken, KKTC'den Esma Alıcı ikinci, Nazilli'den Mehlika Çetin ise üçüncü seçildi. Yarışmanın ardından sahne alan sanatçı Poizi konseriyle Sultanhisar etkinlikleri tamamlandı. Festival, 13-17 Mayıs tarihleri arasında Atça etkinlikleriyle devam etti. Kortej yürüyüşü ve açılış programının ardından halk oyunları gösterileri ve konserler düzenlendi. Program kapsamında Aslı Güngör ve Alaaddin Ergün gibi sanatçılar sahne aldı. Festivalin final gününde ise "Çilek Güzeli" yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada Zeynep Bölük birinci, Kardelen Akkaş ikinci, Pelin Gülmira Tombak üçüncü oldu. Dereceye giren yarışmacılara para ödülleri verildi. Yarışmanın ardından sahne alan sanatçı Merve Özbey, yoğun katılımın olduğu konserde sevilen şarkılarını seslendirdi. Festival, Özbey'in konseriyle sona erdi. - AYDIN