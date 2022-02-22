57. Alayda "Sancak Devir Teslimi ve Çelenk Sunma Töreni" düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

57. Alayda "Sancak Devir Teslimi ve Çelenk Sunma Töreni" düzenlendi

22.02.2022 14:34

57. Alayda "Sancak Devir Teslimi ve Çelenk Sunma Töreni" düzenlendi Tekirdağ'da 57. Alay Vefa Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında "Sancak Devir Teslimi ve Çelenk Sunma Töreni" düzenlendi.

57. Alayda "Sancak Devir Teslimi ve Çelenk Sunma Töreni" düzenlendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 57. Alay Vefa Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında "Sancak Devir Teslimi ve Çelenk Sunma Töreni" düzenlendi.

1915 yılında Çanakkale Savaşları kara harekatında kahramanlıklarıyla destanlaşan 57. Piyade Alayı şehitleri başta olmak üzere Çanakkale Şehitlerini anmak ve onları yad etmek için 57. Alay Vefa Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Sancak Devir Teslimi ve Çelenk Sunma Töreni" Tarihi Tekirdağ Valilik Binası önünde gerçekleştirildi. Törene, Tekirdağ Vali Yardımcısı Murat Eren, 26. 27. ve 57. Alayları Yaşatma ve Araştırma Gönüllüleri Derneği Başkanı Hikmet Yılmaz ve üyeleri katıldı. Devir Teslim Töreni, 26. 27. ve 57. Alayları Yaşatma ve Araştırma Gönüllüleri Derneği Üyelerinin çelengi anıta sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Vali Yardımcısı Eren tarafından sancak, Yılmaz'a teslim edildi.

Sonrasında günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, 26. 27. ve 57. Alayları Yaşatma ve Araştırma Gönüllüleri Derneği Başkanı Hikmet Yılmaz yaptı Yılmaz konuşmasında, "Sizlerle bir meşaleyi yaktık ve 12 yıl sonra yine birlikteyiz. Güzel yürekli çocuklar yola çıkmıştı dedik ve o güzel yürekli çocuklar o kar tanesini koca bir kartopuna dönüştürdü. Şuanda dünyada bir ilki daha başarıyoruz. Bir ilki daha tarih sahnesine koyuyoruz. Sancak devir teslim törenini yapıyoruz. Bildiğiniz gibi bizim sancağımız namusumuzdur, bizim sancağımız kutsalımızdır ve biz son sancaktarımız şehit olana kadar sancağı yere düşürmez devrederiz. Böyle bir gelenekten gelen 57. Alay yürüyüşçüleri yine böyle bir sembolik günü Tekirdağ ve tüm Türkiye'ye armağan ediyoruz" dedi.

Törende 57. Alay anıtının yapılması talebinde de bulunulurken, tören sonunda pilav ayran ikramı yapıldı.

57. Alayda Sancak Devir Teslimi ve Çelenk Sunma Töreni düzenlendi
57. Alayda Sancak Devir Teslimi ve Çelenk Sunma Töreni düzenlendi
57. Alayda Sancak Devir Teslimi ve Çelenk Sunma Töreni düzenlendi

YORUMLAR
500
57. Alayda 'Sancak Devir Teslimi ve Çelenk Sunma Töreni' düzenlendi 57. Alayda "Sancak Devir Teslimi ve Çelenk Sunma Töreni" düzenlendi Tekirdağ'da 57. Alay temsili sancak devir teslim töreni düzenledi Tekirdağ'da 57. Alay temsili sancak devir teslim töreni düzenledi Tekirdağ NKÜ ve Sudan Gezira Üniversitesi arasında iş birliği Tekirdağ NKÜ ve Sudan Gezira Üniversitesi arasında iş birliği

Çanakkale, Araştırma, Tekirdağ, Çelenk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 57. Alayda 'Sancak Devir Teslimi ve Çelenk Sunma Töreni' düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:22 Halil Dervişoğlu eleştiri yağmuruna tutuldu! Göztepe maçındaki görüntülerini taraftarlar eleştiriyor
14:14 Merve Boluğur'dan evlilik açıklaması: Tutku şart
14:08 16 yaşındaki Sıla'nın katili akıl hastanesinde! Yargılanması hastaneden verilecek rapora bağlı
14:06 Rusya'dan hem nalına hem mıhına: Diplomasiye açığız! Donetsk ve Lugansk'ta görevlendirilecek büyükelçileri yakında atayacağız!
13:44 Neslihan Atagül'den yeni dizi projesi! Partner olarak Kıvanç Tatlıtuğ düşünülüyor
13:47 Çin'den, Rusya ve Ukrayna'ya "itidal" çağrısı! Açıklamada Donetsk ve Luhansk'i tanıyan Rusya'ya yönelik bir ifade yer almadı
13:47 Britney Spears 15 milyon dolara hayatını yazacak!
13:43 Artan sebze-meyve fiyatları soruldu! Erdoğan: Üreticileri Hal'lere sokacağız, fiyatlar dengelenecek!
13:38 Kulis: CHP "geçiş dönemi" bürokratlarını belirlemeye başladı iddiası!
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın savaş hamlesine tepki: Kabul edilemez!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 14:40:12. #1.12#
SON DAKİKA: 57. Alayda "Sancak Devir Teslimi ve Çelenk Sunma Töreni" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement