59 Yıldır Terzilik Yapan Mehmet Zenk - Son Dakika
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Kültür Sanat

59 Yıldır Terzilik Yapan Mehmet Zenk

28.07.2025 11:18
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Giresun'un Dereli ilçesinde terzilik yapan Mehmet Zenk, 59 yıl boyunca mesleğini sürdürdü.

Giresun'un Dereli ilçesinde 59 yıldır terzilik yapan Mehmet Zenk, eline makası aldığı ilk günkü heyecanla mesleğini devam ettiriyor.

Dereli ilçesinde yaşayan Zenk, 1966 yılında çırak olarak mesleğine adım attı.

İlçenin en eski esnaflarından olan Zenk, çalışma azmi ve ustalığıyla yıllar içerisinde insanların beğenisini kazandı.

Yarım asırdan fazla zamanı geride bıraktığı mesleğinde aynı titizlikle çalışan Zenk'in, gelişen teknolojiye rağmen ustalığını yansıttığı takım elbiselere olan ilgi halen devam ediyor.

Zenk, aynı zamanda mesleğin inceliklerini öğrettiği oğlu Mehmet Zenk ile 37 yıldır da aynı iş yerinde makas sallıyor.

Geçmişte terzilerin en yoğun iş yerleri arasında yer aldığını ifade eden Zenk, AA muhabirine, işini severek ve isteyerek yapmaya devam ettiğini söyledi.

1968 yılında ilçe merkezinde terzihane kurduğunu ifade eden Zenk, o tarihten bu yana ilçede mesleğini sürdürdüğünü belirtti.

Zenk, geçen 59 yılda elinden makası hiçbir zaman bırakmadığına işaret ederek, "İlkokulu bitirdikten sonra önce lokantada çalıştım. 1966 yılında terziliğe başladım ve 1968 yılında kendi dükkanımı açtım. O gün bugün bilfiil çalışıyorum." dedi.

-"Alışmışım, ruhuma işlemiş bu meslek"

Mesleğini hiçbir zaman bırakmayı düşünmediğini vurgulayan Zenk, "Alışmışım, ruhuma işlemiş bu meslek. Rüyamda dahi bu işi yapıyorum. O kadar ruhuma işlemiş durumda. Sabahları uyuyamıyorum. Her sabah 7'de kalkar saat 8'de dükkanı açarım. Akşam 5'e kadar çalışırım. Elimden geldiğince oğlumla beraber çalışıyorum. Elimden makasımı hiç bırakmadım." diye konuştu.

Diktiği takım elbiselerin halen ilgi gördüğünü aktaran Zenk, "Daha çok erkek takım elbise üretiyoruz. Ceket, pantolon ve yelek tarzı. Bunun yanı sıra çeşitli tamir işleri yapmaktayız. Azalmasına rağmen halen takım elbise talepleri var. Bu bölgede takım elbise diken benden başka yok." dedi.

Terziliği "altın bir meslek" olarak ifade eden Zenk, "Ben hep iki kalfa ile çalıştım ve talep vardı. Artık çırak yok. Gençler tercih etmiyor." ifadesini kullandı.

Zenk, sağlığının el verdiği sürece mesleğini sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Mehmet Zenk'in oğlu İlyas Zenk ise babası ile 37 yıldır aynı iş yerinde çalışmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Hem baba hem de usta ilişkisi yaşadıklarını anlatan Zenk, "37 yıldır beraber çalışıyoruz. Kendisi benim ustam, babam. Beraber arkadaş gibi devam ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, giresun, Ekonomi, Dereli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 59 Yıldır Terzilik Yapan Mehmet Zenk - Son Dakika

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