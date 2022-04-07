6 asırlık cami 6 yıldır ibadete kapalı - Son Dakika
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6 asırlık cami 6 yıldır ibadete kapalı

07.04.2022 00:57

6 asırlık cami 6 yıldır ibadete kapalıTOKAT Tokat'ta minaresi öksüz kalan 6 asırlık caminin yeniden ibadete açılması için mahalle sakinleri restorasyon çalışmalarının başlatılmasını beliyor.

6 asırlık cami 6 yıldır ibadete kapalı

TOKAT Tokat'ta minaresi öksüz kalan 6 asırlık caminin yeniden ibadete açılması için mahalle sakinleri restorasyon çalışmalarının başlatılmasını beliyor.

Akdeğirmen Mahallesi Hoca Ahmet Sokak'ta bulunan 6 asırlık Horuç Camii bir inşaatın temel kazı çalışması nedeni ile yıkılma tehlikesi nedeni ile 2015 yılında ibadete kapatıldı. Zemindeki kaymanın durdurulamaması nedeni ile ağır hasar gören caminin 2019 yılında yıkılmasına karar verildi. Osmanlı mimari eseri caminin minaresi ise heyelandan etkilenmedi. Caminin kubbe ve duvarları sökülmek suretiyle zemini sağlamlaştırılarak aslına uygun olarak yeninden yapılması için çalışma başlatıldı. Mahalle sakinleri ise yaklaşık 6 yıldır ibadete kapalı olan caminin biran önce yeniden yapılmasını istiyor.

"Minaresi var, cami yok"

Mahalle sakinlerinden Ömer Eskici, caminin cemaat namaz kıldığı sırada bir inşaatın temel kazısı sırasında çökme yaptığın söyledi. Eskici, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilmek üzere yıkılan caminin yeninden ibadete açılmasını beklediklerini ifade ederek, "Camimiz seneleridir böyle bekliyor. Yaşlı olduğumuz için başka camilere gidemiyoruz. Camimizin biran önce yapılmasını istiyoruz. Minare camisiz kaldı. Kur'an kursunda vakit namazları kılınıyor. Ama Cuma namazları, teravi namazları kılınmıyor" dedi. Mahalle sakinlerinden Ömer Şenoğlan da minarenin öksüz kaldığını belirterek, "Bu cami yıkıldı yıkılalı ağaçlarını buraya yığdılar. Çürüyüp gidiyor, odun bil olmaz. Minaresi var, camisi yok. Öksüz minare" diye konuştu. Yaşar Yalçın ise tarihi camide 6 yıldır ibadet yapamadıklarını belirterek, "Ramazan ayında yakınlardaki camilere gidiyoruz. Ama gidebileni var, gidemeyeni var. Biran önce camimiz yapılırsa memnun oluruz" ifadelerini kullandı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ise caminin restorasyonu için koruma kurulundan izin alındığı, projesini hazır olduğu kaydedildi. Yatırım programına alınan caminin restorasyonu için ihale çalışmalarının yürütüldüğü öğrenildi.

6 asırlık cami 6 yıldır ibadete kapalı
6 asırlık cami 6 yıldır ibadete kapalı
6 asırlık cami 6 yıldır ibadete kapalı

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Osmanlı, Tokat, Cami, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 6 asırlık cami 6 yıldır ibadete kapalı - Son Dakika


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