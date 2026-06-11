60. Kiraz Festivali'nde Burhan Öçal Konser Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

60. Kiraz Festivali'nde Burhan Öçal Konser Verdi

60. Kiraz Festivali\'nde Burhan Öçal Konser Verdi
11.06.2026 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da düzenlenen Kiraz Festivali'nde Burhan Öçal sahne alarak unutulmaz bir performans sergiledi.

Tekirdağ'da 60. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında perküsyon sanatçısı Burhan Öçal sahne aldı.

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen festival kapsamındaki konser, sahil dolgu alanında gerçekleştirildi.

Konser boyunca ritim ağırlıklı eserlerini seslendiren sanatçıya dinleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

Öçal'ın sahne aldığı konser, katılımcılardan büyük alkış aldı.

Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser sonrası yaptığı konuşmada, festivalin açılışını yaptıklarını ve katılımcıların unutulmaz bir festivale tanıklık edeceklerini söyledi.

Nallar, konser sonunda Öçal'a çiçek ve kiraz sepeti verdi.

Çeşitli etkinlikler ve konserlerle sürecek festival, 14 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Burhan Öçal, Tekirdağ, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 60. Kiraz Festivali'nde Burhan Öçal Konser Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nazım Dalgıç Nazım Dalgıç:
    umarım güvenli bir ortam olmuştur bayanlara göre 0 0 Yanıtla
  • İzzet Akkıran İzzet Akkıran:
    vay be bu kadar büyük festivalde yine erkek sanatçı sahne aldı ya kadın sanatçıları da satsalar biraz düşün ama tabii erkekleri tercih ederler hep 0 0 Yanıtla
  • İsmail Yavuz Black İsmail Yavuz Black:
    devlet bütçesi bu kadar zor zamanında festivale bu kadar para harcamak da biraz düşündürücü geldi bana 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanlığı’ndan “kaçak mülteci“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "kaçak mülteci" iddiasına yalanlama
Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Diyarbakır’da banka saldırısında 2 tutuklama Diyarbakır'da banka saldırısında 2 tutuklama
Nijerya’da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü Nijerya'da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü
Kuzey İrlanda’daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti Kuzey İrlanda'daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti

23:05
Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada
Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada
22:54
Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim
Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim
21:59
Canlı skor: Dünya Kupası açılış maçında goller ve kırmızı kartlar üst üste
Canlı skor: Dünya Kupası açılış maçında goller ve kırmızı kartlar üst üste
21:30
CHP’den ayrılacaklar mı Özgür Özel’den net yanıt geldi
CHP'den ayrılacaklar mı? Özgür Özel'den net yanıt geldi
21:17
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu’nun ihraçlarını konuşmadık
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu'nun ihraçlarını konuşmadık
20:33
Trump: İran’a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 00:02:34. #7.13#
SON DAKİKA: 60. Kiraz Festivali'nde Burhan Öçal Konser Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.