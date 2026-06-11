60. Uluslararası Kiraz Festivali Başladı - Son Dakika
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60. Uluslararası Kiraz Festivali Başladı

11.06.2026 18:37
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Tekirdağ'da düzenlenen festivalde 'En Güzel Kiraz Yarışması' büyük ilgi gördü ve ödüller verildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali, kirazın ilk yetiştiği yer olarak bilinen Naip Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerle başlarken, "En Güzel Kiraz Yarışması" büyük ilgi gördü.

Halk oyunları ekiplerinin sergilediği gösterilerle başlayan programda, bölgenin önemli tarımsal değerlerinden olan kiraz ön plana çıkarıldı. Festival alanında üreticiler tarafından yetiştirilen farklı kiraz çeşitleri sergilenirken, vatandaşlar stantları gezerek ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Festival kapsamında geleneksel olarak düzenlenen "En Güzel Kiraz Yarışması" da büyük ilgi gördü. Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucunda üretici Mustafa Kurtkan birinci olurken, Ruşen Örnek ikinci, Erdinç İçer ise üçüncü sırada yer aldı. Birinciye 25 bin, ikinciye 20 bin, üçüncüye ise 15 bin lira ödül verildi.

Dereceye giren üreticilere ödülleri düzenlenen törenle protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Ödül töreninde konuşan yetkililer, Tekirdağ kirazının bölge ekonomisi ve tarımsal üretim açısından önemli bir değer olduğunu belirterek, üreticilerin emeklerinin desteklenmeye devam edeceğini ifade etti.

Festivalin ilk gününde vatandaşlar halk oyunları gösterileri ve çeşitli etkinliklerle keyifli anlar yaşarken, Naip Mahallesi'nde başlayan kutlamaların festival süresince Süleymanpaşa'nın farklı noktalarında devam edeceği belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Ekonomi, Kiraz, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 60. Uluslararası Kiraz Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Volkan Gönüdaş Volkan Gönüdaş:
    niye simdi yaa bu festival daha önce niye bu kadar gözde olmadı kiraz mevsimi bitmiş neredeyse şimdi niye başlatıyolar yani çok garip geldi bana ya tabi ödüller güzel ama yinede 0 0 Yanıtla
  • Öznur Taş Öznur Taş:
    60 senelik festival varmış hiç haberi yoktu ya ama now haber olmuş neyse iyi haber yine de şüpheliyim gerçekten bu kadar ilgi var mı yoksa kurgulanmış bi harita mı neyse artık 0 0 Yanıtla
  • Selma Besıktas Selma Besıktas:
    yine erkek üreticiler ön plana çıkarılmış tabi kadın çiftçiler nerde 0 0 Yanıtla
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