Tarihi Küçük Hamam sanatla yeniden hayat buldu

Kütahya'nın tarihi ve kültürel mirasının önemli yapılarından biri olan yaklaşık 600 yıllık Küçük Hamam, kapsamlı düzenlemelerin ardından bir bölümünü sanat galerisi olarak yeniden hayat buldu. Kütahya Kent Konseyi Sanat Galerisi adıyla hizmet verecek olan tarihi mekanın açılışı, Kütahya Valisi Musa Işın ve Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kent merkezi Sevgi Yolu üzerinde tarihi atmosferiyle dikkat çeken Küçük Hamam'da düzenlenen açılışın ardından galeride sergilenen eserleri inceleyen Vali Musa Işın ve Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, sanatçılarla sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

"Kütahya sanat ve kültürün önemli merkezlerinden biri"

Programda konuşan Vali Musa Işın, sanatın toplumların gelişimindeki yerine dikkat çekerek sanatın yalnızca estetik bir faaliyet olmadığını, aynı zamanda kültürel kimliğin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Sanatın manevi yönüne de vurgu yapan Işın, insanın doğuşundan gelen yeteneklerini sanat aracılığıyla ortaya koyduğunu belirterek, sanatçıların ürettikleri eserlerle toplumların hafızasına katkı sunduğunu ifade etti. Her insanın farklı kabiliyetlerle dünyaya geldiğini kaydeden Işın, sanatçıların sahip oldukları yetenekleri emek ve özveriyle birleştirerek kalıcı eserler ortaya çıkardığını dile getirdi.

Kütahya'nın yüzyıllardır sanat ve kültürle anılan bir şehir olduğunu belirten Vali Işın, özellikle UNESCO tarafından da tanınan çini sanatının şehrin en önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi. Geleneksel sanatların korunmasının ve genç kuşaklara aktarılmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Işın, usta sanatçılara yeni nesiller yetiştirme çağrısında bulundu.

Sanatın sürdürülebilirliği için kamu kurumları, yerel yönetimler ve sanatçılar arasında güçlü bir iş birliğinin gerekli olduğunu belirten Işın, sanatçılar tarafından dile getirilen taleplerin takipçisi olacaklarını ve sanatın gelişimi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Kütahya'nın köklü kültür ve sanat geleneğinin yaşatılmasının önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, sanata ve sanatçılara yönelik desteğin daima devam edeceğini ifade etti.

"Bu tarihi yapının emanetçisiyiz"

Küçük Hamam'ın işletmecisi Hüseyin Acar ise yaptığı konuşmada, tarihi yapının yalnızca ticari bir işletme olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, burayı aynı zamanda kültür ve sanatın yaşatıldığı bir merkez haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Yaklaşık 600 yıllık geçmişe sahip olan Küçük Hamam'ın Kütahya'nın önemli tarihi miraslarından biri olduğunu ifade eden Acar, yapının yıllarca hamam olarak kullanıldığını ve halk arasında Timur'un burada banyo yaptığına dair rivayetlerin bulunduğunu aktardı.

2009 yılında tarihi yapının restorasyonu için açılan ihaleye tek başına katıldığını anlatan Acar, büyük bir maddi ve manevi mücadele vererek yapıyı yeniden ayağa kaldırdıklarını söyledi. Acar, "Biz burada bir emanetçiyiz. Ecdat yadigarı olan bu tarihi eseri korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Tarihi yapının kültür ve sanatla buluşması bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu" dedi.

Galerinin sanatçılar için önemli bir buluşma noktası olacağını belirten Acar, burada sergilenen eserlerin sanatseverlerle buluşacağını, isteyen ziyaretçilerin eserleri satın alabileceğini ifade etti.

Kent Konseyi'nden sanata destek

Kütahya Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi Başkanı Sebahat Sarıoğlu da yaptığı konuşmada, tarihi mekanın sanat galerisine dönüştürülmesinin Kütahya adına önemli bir kazanım olduğunu söyledi. Sanatçılara verdiği destek nedeniyle Hüseyin Acar'a teşekkür eden Sarıoğlu, galerinin hayata geçirilmesinde emeği bulunan kişi ve kurumlara şükranlarını sundu.

Vali Musa Işın, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve açılışa katılan davetlilere de teşekkür eden Sarıoğlu, sanatın daha geniş kitlelere ulaşması adına bu tür mekanların büyük önem taşıdığını belirtti.

Kültürel etkinliklerin yeni adresi olacak

Kütahya Kent Konseyi Sanat Galerisi olarak hizmet vermeye başlayan tarihi Küçük Hamam, bundan sonraki süreçte resim, çini, el sanatları ve çeşitli sanat dallarındaki sergilere ev sahipliği yapacak. Ayrıca söyleşiler, kültürel etkinlikler ve sanat buluşmalarıyla şehrin kültür hayatına katkı sunacak.

Asırlara meydan okuyan tarihi yapının sanatla yeniden hayat bulması, Kütahya'nın kültürel mirasının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. - KÜTAHYA