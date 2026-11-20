Uluslararası Doktorlar Derneği ve İHH İnsani Yardım Vakfı İzmir İl Temsilciliği, Gazze'de protez ihtiyacı olanlara destek olmak amacıyla başlatılan "Engelsiz Gazze" projesi kapsamında sanatla dayanışma etkinliği gerçekleştirdi.

Bornova Kültür Merkezi'ndeki programda, ebru, hat, çini, minyatür gibi sanatlardan eserler sergilendi.

Program kapsamında kaligrafi, ebru, minyatür, resim ve dokuma atölyeleri yapılacak.

Eserlerin satışından elde edilecek gelir, Gazze'de uzuv kaybı yaşayan kişilerin protez ihtiyacını karşılamak için kullanılacak.

Uluslararası Doktorlar Derneği Başkanı Yavuz Dede, Gazze'dekilerin protez ihtiyacını karşılamak üzere sergi açtıklarını belirterek, "Şu ana kadar 65 civarında Gazzelinin protezini bu projeler sayesinde gerçekleştirdik. Gazze'de protez yapmak veya oraya ulaştırmak çok zor olduğu için daha çok yurt dışına çıkmış, Mısır veya Türkiye'ye gelmiş olan, Ürdün'e geçmiş olan Gazzeli kardeşlerimizin protezlerini gerçekleştirdik." dedi.

Amaçlarının sadece para toplamak olmadığını, Gazze duyarlılığını da artırmak istediklerini kaydeden Dede, "Gıdadan sağlık ve barınma malzemelerine kadar birçok noktada engellemeler söz konusu. Bu engellemelerin üzerine insanların duyarlılığını artırmamız lazım. İnsanların ülkelere yönelik baskılarını artırmamız lazım. Ve bu sanatsal etkinliğin de en büyük hedefi bu farkındalığı artırmak." diye konuştu.

İHH İzmir Başkanı Mustafa Halit Çelik de Gazze'ye her konuda destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Etkinliğe Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.